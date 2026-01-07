Llum i seguretat són les prioritats del barri de la Carretera de Santpedor de Manresa per al 2026
Reclama millores a la via pública, més manteniment de zones verdes, equipaments per a la gent gran i un espai de trobada obert i acollidor on fer activitats i celebrar les festes
L’Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor de Manresa ha prioritzat les millores que vol per al barri aquest 2026 i la que ocupa el primer lloc és «més llum i seguretat als carrers i places».
Després d’aquesta venen millores a la via pública, voreres, accessos i mobilitat segura;parcs i zones verdes cuidats i amb més opcions per gaudir en família; equipaments per a la gent gran i espais de convivència i un barri net, actiu i amb espais de trobada.
L’entitat afirma que molts carrers del barri —com La Pau, Valentí Almirall, Zamenhof, la Ctra. de Santpedor o Joana Herms— necessiten millor il·luminació. També, les places Anna Solà i Assumpció Balaguer, que a la nit queden massa fosques.
Una altra demanda important és que vol «recuperar la policia de proximitat, que ens donava seguretat i confiança».
Pel que fa a les millores a la via pública, destaca que la vorera de la Carretera de Santpedor continua sent només pintada, «i cal ampliar-la per garantir el pas segur dels vianants. També hem demanat un mirall a la cruïlla de Jaume Amergós, manteniment al passatge Bellaterra, l’obertura del carrer Concòrdia i la prolongació del carrer Joana Herms fins al Dr. Zamenhof». Creuen que tot això ajudaria molt a la circulació i a la seguretat del dia a dia.
D’altra banda, reclamen més manteniment al parc de la Mineta i del parc Josep Arola, on també caldria renovar alguns jocs infantils. Proposen replantar arbres i substituir-ne d’altres que s’han mort als carrers Enric Granados i Concòrdia, afegir nous elements al parc del carrer Bernat de Sallent i fer una pista de petanca al sector Josep Arola. Al parc del Museu de l’Aigua també li caldria una bona posada al dia.
Més civisme i neteja
L’associació de veïns detalla que hi ha dos punts crítics on sovint es deixen voluminosos sense control: al carrer Cervantes i a la cantonada de la Ctra. de Santpedor amb Bernat de Cabrera. Demanen més vigilància i conscienciació. També demana controlar la colònia de gats del carrer Emilià Martínez, per garantir el benestar dels animals i la convivència al barri.
El barri de la Carretera de Santpedor és el més gran de Manresa, «amb molts veïns que ja tenen una bona trajectòria vital. Per això creiem que caldria un espai dedicat a la gent gran, com un centre de dia o una residència. Seria un gran pas per oferir serveis i companyia a aquest col·lectiu», manifesta.
Pel que fa a la mobilitat, s’ha sol·licitat una nova parada d’autobús al sector Abat Oliba, ordenar l’aparcament a la zona Zamenhof amb espai per a càrrega i descàrrega, i un pas de vianants a la zona de les Bases per facilitar el trànsit de persones. També reclamem més control dels patinets elèctrics, que sovint circulen sense respecte per les normes i poden generar situacions de risc.
Finalment, els agradaria poder comptar amb una plaça a la zona de La Parada 2. Un espai obert i acollidor on fer activitats, celebrar festes i, sobretot, «retrobar-nos com a veïns. Perquè el barri no només són carrers i edificis, sinó també les persones que hi vivim». n
