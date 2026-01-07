Manresa acollirà el quart Congrés Nacional d’Educació Ambiental
Tindrà lloc de forma presencial i en línia al llarg d’un mes amb l’objectiu de cercar solucions per a una societat més sostenible, corresponsable i justa
Manresa acollirà el Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA), l’espai de trobada de l’educació ambiental a Catalunya, un entorn de treball per actuar davant dels reptes que planteja un món canviant i complex, i per concebre solucions per a una societat més sostenible, corresponsable i justa.
El proper Dia Mundial de l’Educació Ambiental, 26 de gener, es donarà el toc d’inici a la quarta edició del Congrés amb el lema Ara fem futur.
Combinarà quatre sessions en línia amb una trobada final presencial a Manresa el 26 de febrer.
Les sessions en línia seran el 26 de gener, amb la inauguració i el tema «El decàleg del CNEA al present, per encarar el futur; el 2 de febrer, «Tres fils, una trena: docents, educadores ambientals i investigadores»; el 9 de febrer, «Educació Ambiental en temps d’intel·ligència artificial: cap a una convivència conscient», i el 16 de febrer, «Educació ambiental: influència o referència?».
La sessió presencial a Manresa inclourà ponències marc, tallers de debat, activitats participatives i vermut musical de cloenda.
Eixos de transformació
Després de tres edicions, la primera (2018) amb el lema Teixir aliances per avançar en educació ambiental; la segona (2020/21) amb el lema De l’acció individual a la transformació col·lectiva i la tercera el 2024 celebrada a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, el Congrés es consolida com a laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a Catalunya. La segona edició ja es va cloure amb una Declaració que aplega les conclusions principals del Congrés, reunides de forma participada.
Des de 2022, s’ha constituït com a Congrés permanent. Pretén, així, esdevenir l’espai natural d’anàlisi i reflexió dels actors de l’educació ambiental i cercar eines que permetin arribar a nous col·lectius i crear aliances innovadores per transitar del canvi individual a la transformació col·lectiva i estructural.
El Congrés permanent està gestionat i conduït per una comissió que vetlla per la implementació dels acords presos i es constitueix com un espai permanent de reflexió i d’acció sobre l’educació ambiental a Catalunya.
Estructura el seu eix de reflexió al voltant de la cultura de la sostenibilitat, entesa com el conjunt de coneixements, valors i pràctiques que la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar les problemàtiques socioambientals i per defensar els drets bàsics de les persones dins dels límits ecològics del planeta.
Més enllà de les estratègies i els instruments que creen consciència de la gravetat de la crisi socioambiental, hi ha consciència que cal trobar maneres d’ajudar tothom a relacionar-la amb les decisions personals i col·lectives, i que cal explorar mecanismes per a l’acció transformadora.
L’anàlisi crítica de l’entorn, la discussió de valors, la imaginació d’escenaris futurs, l’exploració d’alternatives, la presa de decisions de manera participativa, la construcció de respostes, l’execució d’accions cooperatives i l’avaluació dels resultats són aprenentatges clau en la capacitació.
