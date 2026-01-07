El Patge Reial va recollir 141 cartes a la Carretera Santpedor en la seva quarta visita consecutiva al barri manresà
Durant dues jornades les famílies van poder portar les missives a l'ajudant de Ses Majestats, a Can Font
Divendres va fer una ruta pel barri en un carruatge de cavalls amb aturades a l'Ateneu Les Bases i a la Parada
Regió7/G.C.
La Carretera Santpedor de Manresa es va omplir d’il·lusió amb la visita del Patge Reial, una activitat que enguany ha celebrat la quarta edició i que s’ha consolidat com una de les cites nadalenques més esperades pels infants i les famílies del barri. En total, el Patge Reial va recollir 141 cartes adreçades als Reis d’Orient plenes de desitjos, dibuixos i de missatges carregats d’emoció.
L’activitat, organitzada pel PDC i l’Associació de Veïns i Veïnes de la Carretera Santpedor, amb la col·laboració de Can Font, es va desenvolupar al llarg de dos dies, divendres 2 i dissabte 3, amb una participació molt destacada en ambdues jornades.
Una de les característiques d’aquest acte és que les famílies tenen l'oportunitat d’entrar a la cisterna de la Masia de Can Font, un dels espais més emblemàtics de la ciutat, on el patge rep la canalla. L’escenari és molt idoni per fer aquest tipus d’esdeveniments perquè no li calen gaires ornaments.
Carruatge de cavalls
El divendres 2, el Patge Reial va fer una ruta pel barri amb el seu carruatge de cavalls, amb dues aturades que van incloure l’Ateneu de Les Bases i a la Parada, on molts nens i nenes van poder veure’l de prop, parlar amb ell i les seves ajudants i, també, donar-li la carta per als Reis d'Orients.
La visita va generar una gran expectació i es van formar llargues cues d’infants i famílies que no es van voler perdre l’oportunitat de lliurar la seva carta personalment. Malgrat les baixes temperatures, l’ambient va ser molt animat i les famílies van esperar pacientment per viure aquest moment tan especial.
El dissabte 3, l’afluència va ser més escalonada, fet que va permetre un ritme més fluid, tot i que en cap moment es va aturar l’activitat. El fred intens va marcar la jornada, però no va impedir que el Patge Reial continués rebent els nens i nenes sense interrupció, mantenint viu l’esperit nadalenc durant tota la jornada.
Ambient proper i familiar
Al llarg dels dos dies, l’activitat es va desenvolupar amb molt bona organització i en un ambient proper i familiar, destacant la implicació de les entitats organitzadores i la bona resposta del veïnat. Les famílies van valorar molt positivament la iniciativa, que permet als infants viure de prop la màgia dels Reis d’Orient i reforça els vincles comunitaris al barri.
Després de quatre anys consecutius, la visita del Patge Reial a Can Font es reafirma com una activitat plenament arrelada al territori, que any rere any omple els carrers d’il·lusió, convivència i esperit nadalenc, demostrant que, fins i tot amb molt de fred, la màgia d’aquestes dates no s’atura.
