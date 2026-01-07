El pessebre monumental de Manresa tanca amb 9.167 visitants, malgrat el hàndicap del mal temps
L'exhibició d'enguany de l'obra del Grup Pessebrístic de Manresa es va cloure el dia de Reis
Des del 13 de desembre va estar durant tres setmanes a l'Espai7 del Centre Cultural el Casino
La 26a edició del pessebre monumental va tancar portes aquest dimarts, coincidint amb el dia de Reis, a l'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa. Després de tres setmanes, l'exposició signada pel Grup Pessebrístic de Manresa es va acomiadar fins a l'any vinent. En total, des del passat 13 de desembre, quan es va fer la inauguració, han visitat l'obra 9.167 persones que, tal com fa notar el president de l'entitat, Francesc Villegas, haurien estat més si el temps hagués acompanyat una mica més, atès que els dies de pluja més aviat els va treure visitants.
Enguany, el pessebre monumental va combinar les escenes tradicionals repartides en un pessebre de nou metres de llargada per tres d'amplada amb reproduccions d'algunes de les joies del patrimoni industrial modernista de Manresa. A banda, van acompanyar l'obra una vintena de diorames de diversos autors. També s'hi podia veure una reproducció de la roda hidràulica de fusta que hi ha a la masia de Can Font integrada en el muntatge del naixement.
Visites d'escoles i col·lectius
En els pocs dies de classe de la setmana posterior a la inauguració i fins al dia de Nadal, hi va haver 326 persones en visites matinals expresses dedicades a estudiants i a altres col·lectius. Alumnes de les escoles Ítaca, Bages i Valldaura; persones dels grups de català de Càritas del matí i del vespre; del col·lectiu de persones grans que acull Creu Roja, del centre de dia d'Althaia, del grup de persones grans d'Ampans, i de l'Esplai Fundació Catalana la Pedrera.
El pessebre monumental s'ha convertit en una cita obligada de cada any durant les festes de Nadal per a la qual treballen pràcticament tot l'any els artesans que formen part del Grup Pessebrístic de Manresa. Enguany, a banda de l'exposició al Casino també hi va haver altres pessebres i diorames vinculats a l'entitat: a la base de l'arbre de la plaça Major, a la Farmàcia Ros, a Pintures Sagrada Família i a la Parròquia de la Sagrada Família. També els pessebres del Centre Excursionista Montserrat, que el va pujar per Nadal al Pedró dels Quatre Batlles, al Port del Comte, a 2.383 metres d'altura; i del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, que el va portar al Collbaix, a 546 metres d'altura. Sis diorames per a la Biblioteca de Sant Joan de Vilatorrada i sis més per a l'església de Sant Martí de Sesgueioles, a més a més d'un pessebre monumental per a l'Associació de Veïns de la Balconada, barri on tenen el taller els pessebristes.
L'entitat fa saber que el premi d'un naixement artístic entre les persones que van comprar una butlleta durant els dies d'exposició ha recaigut en el número 6.703 (corresponent a les quatre darreres xifres del sorteig del Nen).
