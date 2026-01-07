La Veta, el robot de fusta i sense pantalles que va de gira per les escoles de Manresa
Una de les creacions d’Aleix Badia i Pau Lafoz, de la cooperativa La Codornella, és l’aparell per ensenyar robòtica als més petits
El robot Veta sembla més una personeta que no pas això, un robot. Està fet de fusta, fet poc habitual en robòtica, i pensat per ser un element educatiu per a infants d’entre 5 i 8 anys per introduir-los al món de la programació. En aquest cas utilitzant blocs de colors i sense pantalles entremig.
És un dels projectes emblemàtics de la cooperativa d’enginyeria sense ànim de lucre La Codornella creada per Aleix Badia i Pau Lafoz. Seguint la filosofia de la cooperativa, la Veta està feta amb materials sostenibles i reciclables.
«Quan ens demanen què fem o en què treballem, sempre acabem dient que d’inventors», afirmen. Un exemple és la Veta. «Vam començar posant molts ingredients a l’olla, i crec que hem aconseguit que tot funcioni», comenta Badia. Havia de complir certs requisits: «que fos un personatge, que servís per fer robòtica amb canalla molt petita i allunyar-los de les pantalles, i que fos sostenible».
La Veta a les escoles
Ara la Veta volta per les escoles en règim de lloguer i n’hi ha una altra al Lab 0_6 d’UManresa. «No cal que cada escola tingui una Veta», ni que tinguin material de robòtica que la major part del curs està guardat en un armari on es pot acabar fent malbé, afirmen. «El que plantegem és que volti per les escoles com si fos una maleta pedagògica. És una manera coherent d’utilitzar els recursos». Per això La Cordornella lloga la Veta per setmanes. Aquest curs serà a set escoles diferents de Manresa amb el suport de l’Ajuntament.
«A part d’això, una de les coses que hem buscat amb la Veta és que sigui fàcilment reparable. No ens imaginem que s’acabi llençant i, si s’ha d’acabar fent, es podran separar tots els materials».
La seu, al Centre Històric
La Codornella té l’oficina/taller al carrer Sant Andreu, en ple Centre Històric de Manresa, on comparteix espai amb altres projectes. Entrant a la dreta hi ha una llarga taula amb ordinadors, un d’ells amb l’esquema d’un circuit electrònic en el qual treballen per encàrrec d’una empresa. A l’esquerra, una impressora 3D fa la seva feina, i més cap endins el que seria pròpiament el taller. Era un espai ple de runa que no s’usava, i que es van habilitar ells mateixos. «No és pròpiament un taller de producció. Tenim una mica de tot amb els estris necessaris per a tot allò que remenem»
Tenir la seu al Centre Històric també és una decisió que casa amb la seva filosofia. «Hi ha un propietari que no vol que això caigui i les condicions són assequibles. Per nosaltres té sentit».
Padrins de l'acte de graduació de la UPC
Aleix Badia i Pau Lafoz van ser als padrins de l’acte de graduació que la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) va celebrar recentment. Tots dos són els fundadors de la cooperativa La Codornella. Lafoz és enginyer industrial especialitzat en electrònica, i Badia va fer enginyeria mecànica al campus de Manresa de la UPC.
Badia confessa que no estan acostumats a participar en actes d’aquest tipus. «Fem de mestres, fem activitats pedagògiques, però és molt diferent estar amb canalla amb el robot Veta, per exemple, que no pas en un acte de graduació». «Som més bon enginyers que oradors», segons Lafoz.
Vam aconsellar als qui s’han acabat de graduar que exerceixin d’enginyers amb valors i consciència, sense generar impactes al medi ambient. Van explicar els projectes de La Codornella, i van comentar que es tracta d’una cooperativa sense ànim de lucre que reverteix els beneficis a la mateixa cooperativa. Badia explica que «està bé explicar projectes així perquè no n’hi ha gaires, i si serveix d’inspiració a algú, o bé hi ha dues o tres persones que hi han connectat, tot això que tenim».
