La CGT porta carbó a Educació de la Generalitat a Manresa
El sindicat va penjar pancartes als Serveis Territorials i al Pont de Ferro, i adverteix de vaga si el Departament no negocia
REGIÓ7
El primer dia després de les festes de Nadal, CGT Ensenyament va portar carbó als Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Catalunya Central, a la carretera de Vic de Manresa, com a gest simbòlic per denunciar el menyspreu del Departament cap a la comunitat educativa. “Si no hi ha negociació, aquest carbó cremarà”, adverteixen des del sindicat, “i la resposta serà la mobilització i la vaga”. També hi ha una pancarta reivindicativa al Pont de Ferro.
Segons el sindicat, el Departament d’Educació continua tancat en banda i sense cap voluntat real de negociar amb el professorat, just quan es reprèn el curs escolar als centres educatius.
El sindicat assenyala que el PSC i la consellera d’Educació no accepten cap de les demandes plantejades pels sindicats educatius i mantenen una actitud de bloqueig a la mesa de negociació, sense propostes ni compromisos reals per millorar les condicions laborals del professorat ni la qualitat del sistema educatiu.
Assemblea de docents
En aquest context, el pròxim 15 de gener s’ha convocat una assemblea de docents a l’Institut Pius Font i Quer de Manresa, centre que ja ha estat referent recentment en la mobilització del professorat, amb l’objectiu de coordinar accions i mobilitzacions durant els mesos de gener i febrer.
Finalment, CGT Ensenyament avisa que, si el Departament no dona cap resposta, el sindicat, conjuntament amb la resta d’organitzacions sindicals, anirà a la vaga el pròxim 11 de febrer, responsabilitzant directament el Govern del conflicte obert amb el professorat.
