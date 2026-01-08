Comença la campanya informativa per a la preinscripció als centres educatius de Manresa
Dilluns s’inicien xerrades a llars d’infants i jornades de portes oberts a escoles i instituts
REGIÓ7
L’Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns vinent les reunions informatives sobre la preinscripció escolar per al curs 2026-27, per als nens i nenes nascuts el 2013 i que cursarà I3. També les jornades de portes obertes a centres de primària i secundària.
Des de dilluns i fins al divendres 16 es faran xerrades a les diferents zones escolars de la ciutat. El calendari de les diferents sessions és el següent:
- Zona vermella: dilluns 12 de gener, a les 4 de la tarda, a la llar d’infants l’Espurna
- Zona blava: dimarts 13 de gener, a 2/4 de 6 de la tarda, a la llar d’infants Vedruna
- Zona verda: dimecres 14 de gener, a les 5 de la tarda, a la llar d’infants Bressolvent
- Zona taronja: dijous 15 de gener, a 2/4 de 4, a la llar d’infants l’Estel
- Zona lila: divendres 16 de gener, a 2/4 de 4, a l’Escola Muntanya del Drac
La setmana que ve també començaran les jornades de portes obertes als centres de primària i secundària. L’horari i les dates de cada centre es poden consultar a la web de l’Ajuntament de Manresa.
El dimecres 21 de gener també es farà una xerrada informativa sobre grups singulars que tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala d’actes de l’institut Lluís de Peguera.
Més endavant, el dimarts 24 de febrer, igualment a les 6 de la tarda i també al Lluís de Peguera, es portarà a terme una sessió informativa en la qual es tractaran tots els temes i es resoldran dubtes sobre la preinscripció.
A més a més, en el marc de la campanya informativa de preinscripció escolar per al proper curs, l’Ajuntament ja ha efectuat una primera tramesa durant el mes de desembre per lliurar el material informatiu a totes les famílies de la ciutat que tenen infants que el curs vinent escolar han de començar a cursar I3 i 1r d’ESO.
En aquesta primera tramesa s’han fet arribar les dates de les jornades de portes obertes, un llibret informatiu sobre totes les escoles de primària i secundària de la ciutat i la informació sobre les reunions informatives que comencen la setmana que ve.
Per aquest mes de gener, està prevista una segona tramesa amb tota la informació concreta del procediment així com les dates de preinscripció. L’objectiu d’aquesta doble tramesa, i també de les jornades de portes obertes, és que totes les famílies interessades en la constitució de grups singulars tinguin la informació necessària i puguin conèixer els requisits.
Les preinscripcions d’educació infantil i primària es faran entre el 4 i 18 de març, mentre que per educació secundària es podran fer entre el 6 i 18 de març.
Tota la informació relacionada amb la preinscripció als centres educatius de Manresa es pot trobar a la web de l’Ajuntament de Manresa.
