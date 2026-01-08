Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Coral Eswèrtia del Centre Excursionista del Bages ofereix el seu concert de Nadal

La primera part va constar d'una selecció de nadales tradicionals catalanes i la segona part, de nadales de diverses contrades

El concert de Nadal de la Coral Eswèrtia organitzat per l'Associació de Veïns de la Sagrada Família / CENTRE EXCURSIONISTA DE LA COMARCA DEL BAGES

Regió7

Manresa

La Coral Eswèrtia del Centre Excursionista Comarca de Bages va oferir el diumenge 28 de desembre el tradicional concert de Nadal organitzat per l’Associació de Veïns Sagrada Família. La 31a edició del concert va constar d’una primera part amb una selecció de nadales tradicionals catalanes i una segona part amb nadales de diverses contrades. La proposta no va decebre i va cloure amb una forta ovació per part del públic.

