La Coral Eswèrtia del Centre Excursionista del Bages ofereix el seu concert de Nadal
Regió7
Manresa
La Coral Eswèrtia del Centre Excursionista Comarca de Bages va oferir el diumenge 28 de desembre el tradicional concert de Nadal organitzat per l’Associació de Veïns Sagrada Família. La 31a edició del concert va constar d’una primera part amb una selecció de nadales tradicionals catalanes i una segona part amb nadales de diverses contrades. La proposta no va decebre i va cloure amb una forta ovació per part del públic.
