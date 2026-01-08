Creu Roja al Bages demana mantes per ajudar persones necessitades davant la baixada de temperatures
L’any passat va poder atendre 91 famílies amb mantes i sacs gràcies a la solidaritat de la ciutadania, però alerta que està al límit de les seves existències
Insta la població a posar-s'hi en contacte si detecta que hi ha algú dormint al carrer o bé en un infrahabitatge
Creu Roja al Bages ha posat en marxa una recollida de mantes per a persones en situació d’extrema necessitat, tenint en compte la baixada de les temperatures que hi ha hagut els darrers dies. L'entitat explica que la demanda ha estat tan alta que està al límit de les seves existències, malgrat l’èxit de la darrera campanya, que va permetre atendre 91 famílies gràcies a la solidaritat de la ciutadania.
Les mantes recollides es destinaran a persones ateses pels diferents programes socials de Creu Roja al Bages, així com a persones sense llar o bé en situació d’urgència social detectada al territori. Aquest material és un recurs essencial per garantir-ne el confort, la protecció i la seguretat davant el fred. No cal que siguin noves, però sí que estiguin netes i en condicions per al seu ús.
La recollida de mantes es fa a la seu de Creu Roja Bages, al Centre Cívic Selves i Carner (carrer de Bernat Oller, 14-16, Manresa), amb els horaris següents:
- De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h
- Dimarts, dimecres i dijous, també de 15.00 a 17.30 h
Persones sense sostre
Creu Roja al Bages aprofita la crida per demanar que qualsevol persona que detecti que hi ha algú dormint al carrer o bé residint en un infrahabitatge li faci arribar aquesta informació per tal que els voluntaris de l’entitat hi puguin contactar. L’objectiu és evitar que hi hagi gent dormint al carrer o en condicions que puguin posar en perill la seva seguretat.
Per ajudar a prevenir els riscos associats al fred, l’entitat recomana abrigar-se bé, mantenir el cos calent i hidratar-se correctament, especialment les persones grans, les persones amb malalties cròniques i les que viuen en habitatges inadequats per fer front a situacions de fred intens.
Creu Roja al Bages reafirma així el seu compromís per donar resposta a les necessitats immediates de les persones més vulnerables, especialment en un context climàtic advers.
Per a més informació o per col·laborar amb la campanya, es pot contactar amb Creu Roja al Bages a través dels canals habituals.
