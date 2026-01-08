Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crist Rei acomiada el mossèn Estanilau Corrons en una cerimònia presidida pel bisbe de Vic

El funeral s'ha celebrat a la parròquia que va diriguir durant 23 anys

El bisbe Romà Casanova ha presidit la cerimònia

El bisbe Romà Casanova ha presidit la cerimònia / J.M.G.

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La parròquia que va dirigir durant 23 anys ha sigut la que aquest dijous al migdia l'ha acomiadat. El bisbe de Vic, Romàs Casanova, acompanyant d'una vintena de sacerdots de Manresa i comarca, ha presidit el funeral per mossèn Estanilau Corrons, que va morir el dia de Reis als 93 anys. Durant 23 anys va ser al capdavant de Crist Rei, que s'ha omplert per acomiadar-lo.

De Corrons, el bisbe ha dit que en té el record d'un home "profundament enamorat del seu ministeri" qur va ser al capdavant de la parròquia de Crist Rei "fins més enllà de les seves forces, Sovint s'oblidava de les seves limitacions". Va recordar els seus 68 anys de sacerdoci, "que va rebre com un do per servir als seus germans". També va recordar les seves obres de "servei i caritat a favor de totes les persones que trucaven a la seva porta". Ha acabat dient que "ha mort un servidor de la ciutat de Manresa, de l'evangeli i de l'Església".

A la cerimònia, un familiar ha interpretat al fiscorn un emotiu "Cant dels ocells". Ja al final, una portaveu de la parròquia de Crist Rei ha pres la paraula per agrair la tasca de "Mn. Lau", i una neboda ha recordat el seu tarannà i el seu "humor fi". La cerimònia ha acabat amb la interpretació del Vilorai.

