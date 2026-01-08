Dues noves fuites en la canonada que va inundar la carretera Santpedor provoquen talls d'aigua a Manresa
El conducte pateix dues noves fractures, una davant del Museu d'Agua i Tèxtil i l'altra davant lesglésia de Sant Pare Apòstol
Dues noves fuites a la canonada que dimecres va provocar inundacions a la carretera de Santpedor de a Manresa. Aquesta nit, la canalització ha patit dues fractures que han ocasionat talls en el subministrament, alguns dels quals encara no s’han resolt. En poc menys de 24 hores, la capital del Bages ha patit un total de tres fuites en la mateixa canonada a la carretera Santpedor. La primera i més destacada, dimarts a la nit, va deixar diversos baixos inundats i importants esquerdes a l'asfalt.
La segona va produïr-se davant del Museu d'Agua i Tèxtil, i va deixar sense aigua als abonats de l'1 al 69 de la carretera Santpedor durant una estona.
La tercera s'ha produït a les 4 de la matinada davant de l'església de Sant Pare Apòstol i de nou, ha provocat un tall en el subministrament que afecta veïns de la carretera Santpedor (del 208 al 254), del carrer Menorca (del 2 al 16), del carrer de la Font (2), del Trueta (de l'1 a l’11 i el 24) i del carrer Llibertat (25 i del 45 al 61). Aígües de Manresa ha explicat que ja s'està treballant en la reparació de les dues fuites i es preveu restablir el servei a les tres de la tarda.
A diferència de la fuita de dimecres, les d'aquesta nit no han provocat inundacions, segons els Bombers.
Afectacions a la carretera Santpedor
A 3/4 d'11 del matí, operaris que treballen en la reparació dels danys donen pas alternatiu segons les necessitats de les tasques. Paral·lelament, a causa de l'incident d'aquest dimecres, el tram de la carretera Santpedor comprès entre el carrer del Doctor Trueta i el carrer Menorca tindrà un únic sentit de circulació en direcció cap a la plaça de la Bonavista.
Els vehicles que circulin per la carretera de Santpedor en direcció a la plaça de La Creu seran desviats pel carrer Menorca i el del Doctor Trueta per tal de reincorporar-se a la carretera Santpedor. Es prohibirà l'estacionament en diversos trams dels carrers de Menorca i del doctor Trueta per garantir el pas del trànsit de vehicles i el servei de transport urbà.
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys
- Nova davallada de les temperatures: fins a -15 graus en la matinada més freda dels darrers cinc anys
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Una enorme fuita d'aigua provoca inundacions a la carretera Santpedor de Manresa
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa perd una institució: Mossèn Estanislau Corrons rector de la parròquia de Crist Rei 23 anys