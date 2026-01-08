La façana de Can Jorba de Manresa torna a lluir il·luminada
L'emblemàtic edifici ha brillat aquestes festes com feia anys que no es veia
L'edifici Jorba que presideix el rovell de l'ou de Manresa ha lluït durant aquestes festes com feia anys que no es veia.
La part superior de les façanes dels antics grans magatzems han estat il·luminades després d'anys amb els llums apagats.
La imatge no ha passat desapercebuda per a molts manresans que associen el valuós edifici a temps d'esplendor del comerç manresà.
L'edifici havia estat tradicionalment il·luminat, però feia anys que les grans lluminàries de la façana no s'encenien per l'elevat consum que suposava i el fet que el sistema no estigués del tot automatitzat.
Una prova
La comunitat de propietaris va decidir que aquestes festes s'engegarien els llums de la part superior de la façana. I així ha estat. Caldrà veure si el resultat de la prova convenç els propietaris i decideixen donar-li continuïtat.
L’edifici va ser la seu dels antics magatzems Jorba fins a mitjans de la dècada de 1980.
És obra de l’arquitecte barceloní Arnald Calvet i Peyronill, que ja havia treballat per la família Jorba en el disseny de la Casa Jorba del Portal de l’Àngel de Barcelona, construïda l’any 1926. En el cas de l’edifici manresà, Calvet s’allunya del seu característic estil modernista per abraçar una estètica plenament art déco.
L’immoble, que té una clara voluntat monumental, presenta un cos central dominant en forma de torre, amb un rellotge envoltat per uns relleus al·legòrics i custodiat per dues àguiles. Les seves dues façanes laterals es troben ricament decorades amb motius vegetals, incrementant la magnificència de l’edifici.
La família d’industrials i empresaris Jorba fou un dels màxims exponents de la burgesia manresana del tombant del segle XX. Les seves activitats no es quedaven limitades a l’àmbit comercial o industrial, sinó que també abraçaven aspectes com la publicitat i el màrqueting empresarial, amb l’edició de la famosa Revista Ilustrada Jorba.
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026