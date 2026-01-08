Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ja s'ha cobert el gran forat aparegut darrere el parc de l'Agulla de Manresa

Les darreres pluges i el pas d'un rec de la Séquia van ser les causes més probables de l'enorme clot

El camí que voreja el parc amb el forat i sense

El camí que voreja el parc amb el forat i sense / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Caminants, ciclistes i corredors poden tornar a moure's amb seguretat pel camí que passa pel sud del parc de l'Agulla. El 28 de desembre una part del terreny va cedir i es va formar un enorme clot que va obligar a tallar el camí. En un primer moment es van posar tot de cintes de plàstic d'avís de la Policia Local i una tanca per impedir que algú caigués i es fes mal. El clot, en un espai responsabilitat de la Junta de la Séquia, ha estat reomplert i el terreny anivellat.

Les darreres pluges i del pas d'un rec de la Séquia són les causes més probables de l'enorme forat, dos metres de diàmetre i de fondària, que va obligar a impedir el pas per aquest espai de l'Anella Verda.

Acumulació d'aigua

La Junta de la Séquia apunta a l'acumulació d'aigua com a factor determinant perquè cedís el terreny. A banda de tapar el forat i obrir de nou el pas resulta necessària una actuació permanent per impedir que es repeteixi un fet com aquest.

El camí és molt concorregut per persones que passegen, corren o van en bicicleta cap a punts de l'Anella Verda en direcció al Serrat del Guix. El gran clot ha afectat un recorregut molt utilitzat.

