L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, dedicarà una jornada al Barri Antic
Durant tot el dimecres 14 de gener visitarà equipaments i entitats del nucli vell, i es reunirà amb veïns
REGIÓ7
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d’Acció Comunitària Lluís Vidal Sixto, dedicaran la jornada del pròxim dimecres 14 de gener al Barri Antic. Serà en el marc de la iniciativa "L’alcalde als barris". Des de primera hora del matí i fins a la tarda, visitaran comerços, escoles, equipaments i entitats del barri.
Tal com ja han fet en els altres de la ciutat als quals han dedicat tota una jornada, el dia acabarà a 2/4 de 6 de la tarda amb una trobada oberta amb veïns i veïnes que en aquesta ocasió se celebrarà al local d’Òmnium Bages-Moianès, al carrer Sobrerroca, 38.
La jornada al Barri Antic forma part de la iniciativa ‘L’alcalde als barris’. Segons l’Ajuntament de Manresa, la proposta permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora provinents de les persones del barri.
Aquesta serà la desena jornada que l’alcalde de Manresa dedica un barri de la ciutat. Des que aquesta iniciativa es va posar en marxa, el febrer del 2024, Aloy ha estat, durant tot un dia, als barris de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals i més recentment a la Sagrada Família.
