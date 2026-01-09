Continuen els treballs de substitució de rajoles en el primer tram del Passeig de Manresa
Durant els pròxims dies es faran actuacions al tram oest, entre la plaça Neus Català i el carrer Arquitecte Oms
REGIÓ7
En el marc dels treballs anuals de manteniment del paviment del Centre Històric i del passeig Pere III de Manresa han començat les obres de reparació de rajoles en mal estat al lateral oest del Passeig, en el tram comprès entre la plaça Neus Català i el carrer Arquitecte Oms.
Les obres es duran a terme amb la intenció de mantenir el trànsit de vehicles sempre que l'estat dels treballs ho permeti.
A finals del mes de novembre de l'any passat, l’Ajuntament de Manresa va començar tasques de substitució de les rajoles en mal estat als carrers del Centre Històric. Aquestes actuacions es van iniciar al carrer Nou i a la Plana de l’Om. Amb posterioritat els treballs es traslladaven al carrer del Carme i al primer tram del passeig Pere III. En total, es preveu substituir 375 rajoles, amb un cost de 18.000 euros.
Conseqüència del trànsit
Durant l’execució d’aquests treballs, s’intentarà minimitzar les molèsties als vianants, comerciants i vehicles. El consistori, a través de la regidoria de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, destina anualment una partida del pressupost municipal per renovar les peces prefabricades dels vials de calçada única del Centre Històric i el Passeig. La major part de les rajoles deteriorades són conseqüència del trànsit de vehicles pesants que realitzen tasques de càrrega i descàrrega per als establiments situats en aquests punts cèntrics de la ciutat. Això genera rajoles trencades, desplaçades i a diferents nivells que produeixen soroll en ser trepitjades i esquitxen en dies de pluja quan el terra encara no està sec. Aquesta situació provoca molèsties als vianants que han de caminar sobre una superfície inestable i sorollosa.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys