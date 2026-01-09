Molta satisfacció amb marge de millora en la valoració de l'Ajuntament de Manresa de la programació de Nadal
La prioritat pel que fa a la cavalcada, que van seguir 10.000 persones al carrer, és sumar-hi més participants, que enguany van ser prop de 300
El programa d'enguany es va fer amb la implicació de més regidories, com la d'Infància, que va aportar la reeixida Fada Belluerna a la Plaça de Nadal
"Hem posat una bona base per reformular-ho tot plegat", però "hi ha marge de millora". És el resum de la valoració feta aquest divendres per l'Ajuntament de Manresa de la programació de Nadal de la mà de les regidores Tània Infante, responsable de Cultura i Llengua i Comerç, i Isabel Sánchez, responsable d'Infància i Joventut. Les ha acompanyat Imma Torrecillas, de l'Agrupació Cultural del Bages, entitat que organitza la cavalcada de Reis al costat de l'Ajuntament, enguany renovada.
Torrecillas ha afirmat que "la gent que no ha vingut a veure la cavalcada s'ho ha perdut". Tot i la participació de prop de 300 persones, que feia temps que "no s'aconseguia", ha assegurat que augmentar-la és el gran repte en el qual volen posar la banya de cara a les pròximes edicions. A quina xifra es voldria arribar? Ha comentat que fa anys havien arribat a ser fins a 700 i 800 persones. A bon entenedor, poques paraules.
Les xifres
Més de 10.000 persones, segons l'Ajuntament, van seguir la cavalcada; la Fada Belluerna, una de les novetats d'enguany, va rebre cada dia dels 24 que va ser a la Plaça de Nadal, a Sant Domènec, entre 50 i 60 infants, que sumen 2.000 infants; en els tres dies que el Príncep Assuan va ser a la plaça Major hi van passar 750 infants per portar-li la carta als Reis d'Orient; pel tobogan gegant de 28 metres de llargada, petits i també grans van fer 11.500 baixades i el carrusel va fer 5.500 viatges; a la caseta Antena Campi a la plaça hi van fer els tallers proposats 3.920 infants, i, pel que fa al Campi, que ha celebrat 40 anys i on, han passat pel Palau Firal 8.178 visitants.
50 dies amb activitats
Infante ha recordat hi ha hagut 50 dies amb activitats i ha manifestat que "estem molt satisfets" amb "les novetats i millores". Des de la millora de l'enllumenat nadalenc, passant per la Plaça de Nadal amb la Fada Belluerna, la celebració dels 40 anys del Campi, l'arribada del Príncep Assuan i de la cavalcada, i el llibret amb la programació que ho ha recollit tot plegat.
Ha destacat l'aposta per pensar les activitats de Nadal "de manera transversal", amb la implicació de diverses regidories: Infància i Joventut, Cultura i Llengua i Comerç. "El que volíem aquest any era posar els infants al centre" i, alhora, "tenir un centre de la ciutat dinamitzat". Al seu entendre, s'ha aconseguit amb escreix.
Sánchez ha explicat que la seva regidoria va començar a participar en la nova programació a partir del febrer passat, amb l'aportació dels personatges de la Fada Belluerna i del Follet Boet, que "han estat un gran èxit". Ha reconegut que la prèvia d'anar els dies abans a les escoles a presentar la fada va ser de gran ajuda perquè ja la coneixien i l'esperaven.
La regidora ha parlat de "l'orgull" de tenir a Manresa un Campi qui Jugui que hagi arribat als 40 anys, i que "és un dels mes antics de Catalunya i n'ha repassat les dades ja esmentades. Ha remarcat que "la majoria de dies hem exhaurit entrades" i que el darrer només es van posar a la venda les de l'aforament interior per possibilitat de pluja.
"Ha vingut per quedar-se"
Igual que Sánchez, Infante ha fet una valoració molt positiva de l'acollida de la Plaça de Nadal que, ha afirmat, "ha vingut per quedar-se". A banda de les dades d'aforament també n'ha citat les entitats i col·lectius que hi han fet propostes culturals, com l'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central, que van il·luminar el quiosc de l'Arpa (i no la plaça de Fius i Palà com havia dit l'Ajuntament inicialment). Quant a la visita del Príncep Assuan, ha incidit en la bona acollida de l'espai accessible per a les famílies amb infants amb diversitat sensorial i funcional, amb entre 6 i 8 famílies per jornada, i la renovació de l'estètica del tron seguint l'estil de les carrosses de la cavalcada.
De la cavalcada n'ha posat en relleu l'expectació generada i que "hem estat capaços de posar una bona base per a la cavalcada que tenim i que ha de venir", tant pel que fa a l'àmbit organitzatiu com als "criteris clars" de la proposta, la "coordinació" i el "treball amb les entitats", que ha volgut destacar, igual que el dels voluntaris. Hi ha afegit la qualitat de les carrosses i l'encert de la interactuació entre els participants i el públic assistent. Així mateix, ha definit com un encert la decisió de donar en mà els caramels.
"Ens falta gent"
Torrecillas ha fet "un balanç superpositiu" de la cavalcada i de la participació. "Feia uns anys que costava arribar" a les 300 persones, ha assegurat. Ha parlat d'un "gran espectacle de carrer. Han vingut 10.000 persones a veure'l. L'any que ve n'hem de fer venir 20.000". Per aconseguir-ho, ha esmentat de la crida a la participació a través de l'Agrupació Cultural del Bages, el Grup Sardanista Dins el Bosc i el Casal Dansaires Manresans, amb la resposta, també, d'associacions de veïns i d'algun club esportiu. "Volem que aquesta cavalcada creixi. Voldrà dir invertir més en vestuari, però és així. La cavalcada ha quedat preciosa, però ens falta gent".
Infante ha subscrit les paraules, alhora que ha admès que "som conscients que tenim marge de millora i que ho hem de fer". Si cal créixer, per exemple, pel que fa al vestuari, s'ha compromès a "buscar els recursos necessaris". Quant a la possibilitat d'augmentar les carrosses, Torrecillas ha dit que, abans, "cal consolidar el que hi ha".
Mercat de Nadal
Demanada per aquest diari sobre la possibilitat de crear un mercat de Nadal dins de la Plaça de Nadal, on enguany només hi havia dues parades, la regidora ha ressaltat la dificultat de bastir-lo perquè hi ha parades que ja saben els llocs on els van bé les vendes i és difícil que els canviïn per anar a un de nou. Amb tot, ha comentat que "tenim molt marge per recórrer per tenir aquest mercat de Nadal, ja sigui a l'àmbit de la plaça o als carrers propers, al Guimerà o al Passeig".
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys