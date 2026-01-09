Monbus publica els nous horaris de la línia Manresa-Barcelona: consulta'ls aquí
Una aplicació permetrà veure informació en temps real sobre les arribades a les parades i estacions, i també visualitzar les rutes sobre un mapa interactiu a partir de dilluns 12 de gener
Monbus ja ha publicat els nous horaris de la línia de transport públic Manresa-Barcelona, vàlids a partir de dilluns, dia 12 de gener, i l'aplicació mòbil d'aquest servei estarà disponible en breu, tant per als telèfons que tenen instal·lat el sistema operatiu Android com per als iPhones, que funcionen amb iOS.
L'app permetrà consultar informació en temps real sobre les arribades a les parades o les estacions i també visualitzar rutes mitjançant un mapa interactiu en aquesta primera fase de desplegament. Per als usuaris que es trobin entre dues parades, l'aplicació ajudarà a escollir quina és la millor opció, considerant el temps que tardi l'autobús.
L'eina, disponible en català, castellà i anglès, està dissenyada segons criteris d'accessibilitat i inclou la funcionalitat de lectura fàcil. Més endavant, en una segona etapa, es preveu incorporar alertes i notificacions sobre incidències o altres avisos rellevants per al servei de Monbus entre Manresa i Barcelona.
L'anàlisi històrica de les dades d'afluència farà possible elaborar gràfics sobre l'ocupació dels busos, per vehicle i franja horària. Igualment, es podrà reservar plaça als transports, que tindran més parades i major freqüència.
Canvis en el servei
A partir d'aquest dilluns, s’incrementarà notablement l’oferta de viatges. Tant pel que fa al nombre d’expedicions diàries com per l’increment de la freqüència, que pot ser de 5 minuts en hores punta, així com de prestacions com per exemple oferir informació en temps real de l’estat del servei. A això cal afegir-hi la novetat d’un bus nocturn cada dues hores les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge.
Els nous horaris ja es troben disponibles al web de Monbus i els pots consultar i descarregar en format PDF des d'aquest enllaç.
Aquestes millores coincideixen amb l’inici de l’explotació del nou contracte de la línia que prestarà Monbus, la mateixa empresa que fins ara. L’estiu passat va guanyar el concurs, i el passat octubre es va confirmar un cop la Generalitat va desestimar el recurs de l’altra empresa en litigi, Sagalés.
La flota de vehicles de la línia Manresa-Barcelona estarà formada per 24 híbrids, i n’hi haurà nou més de reserva.
Més expedicions
Fins aquest dilluns hi havia 80 expedicions d’anada i tornada entre Manresa i Barcelona. La línia exprés e22, la que va directe de Manresa a Barcelona, tindrà ara 35 viatges més de dilluns a divendres, excepte l’agost: 19 d’anada i 16 de tornada. L’e23, de Monistrol de Montserrat, Olesa i Barcelona, en tindrà 30 més, també de dilluns a divendres.
Això permetrà millorar la freqüència a les línies exprés. La de Manresa en sentit Barcelona serà d’entre 5 i 15 minuts en hora punta al matí, i de mitja hora la resta del dia. De Barcelona a Manresa serà de 15 minuts en hora punta de la tarda.
Bus nocturn
Pel que fa a la línia 530, de Manresa a Barcelona passant per Monistrol i Olesa, amplia la cobertura a Castellgalí i Sant Vicenç. Oferirà per primera vegada un bus nocturn els divendres i dissabtes amb una freqüència de dues hores.
Més de 900.000 persones han utilitzat el servei aquest any, segons ha explicat la directora general de Transport i Mobilitat. Això suposa un 9% més que no pas l’anterior.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Gerard Farrés anuncia la seva retirada del Dakar per problemes físics
- Mor Toni González, de la popular Fonda Sant Benet, de Sant Fruitós, als 56 anys