La plataforma Salvem Espais Verds denuncia obstacles a parades de bus de Manresa
Afirma que l’arbrat i el mobiliari davant les portes del transport són un inconvenient i no un avantatge
La plataforma Salvem Espais Verds Manresa, nascuda per oposar-se a la construcció d'un edifici que consideren que invisibilitza l'escola Ítaca, i que persisteix en altres fronts defensant una ciutat més humana, ha criticat la "miopia urbanística" de l'Ajuntament també en relació amb les parades d'autobús.
La plataforma afirma que "l’arbrat i el mobiliari davant de les parades d’autobús és un inconvenient i no un avantatge", però "sembla que aquesta constatació continua sense estar interioritzada al nostre Ajuntament on persisteix la miopia urbanística, i no només a l’hora d’edificar sinó també a l’hora de crear voreres i enjardinar".
Assegura que es pot constatar a les noves parades d’Àngel Guimerà o de l’estació d’autobusos. "Des de la primavera passada es denuncien aquests fets que comporten, si estem de sort, una rectificació parcial i a posteriori sobre una obra nova", manifesten.
Treure obstacles, no posar-ne
Des del seu punt de vista, no és només que l’arbre no coincideixi exactament amb la porta de l’autobús i se solucioni movent un metre l’arbre, o es triï un arbre amb creixement vertical, sinó que cal alliberar aquests espais d’obstacles.
Afegeixen que les papereres també se sumen a l’hora d’entorpir la circulació de persones. Disposar d’espai ampli sense entrebancs on poder entrar i sortir del transport públic evita accidents i és més segur, això ho marca un reglament d’accessibilitat, "però qualsevol ho pot comprovar a les hores de més afluència de persones o quan hi ha un grup gran que es mobilitza en bloc o quan hi ha persones amb mobilitat reduïda o amb cotxets, cadires, crosses o que caminen més a poc a poc".
Així que consideren que la pregunta és: "Existeix cap estratègia d’aprenentatge per no cometre els mateixos errors en l’espai urbà? O cal que la ciutadania denunciï una vegada i una altra les mateixes negligències que posen en risc la seguretat de les persones? Memòria si us plau!", reclamen.
