Retiren una claraboia que perillava de caure a la carretera de Santpedor de Manresa

Els Bombers, que s'han activat amb dues dotacions, han actuat fent ús de l'autoescala

Els Bombers retirant la claraboia de plàstic que perillava de caure

Els Bombers retirant la claraboia de plàstic que perillava de caure / Carles Blaya

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una claraboia de plàstic que perillava de caure ha obligat a activar els Bombers a la carretera de Santpedor de Manresa. L'actuació s'ha dut a terme la tarda d'aquest divendres, pels volts de les 5 h, després que uns veïns alertessin que la peça corria risc de precipitar-se.

Els Bombers, que s'han mobilitzat amb dues dotacions, han retirat la claraboia fent ús de l'autoescala. Cap persona ha resultat ferida en conseqüència i l'incident tampoc ha causat danys materials.

Els Bombers accedint al 5è pis amb l'autoescala

Els Bombers accedint al pis amb l'autoescala / Arxiu Particular

