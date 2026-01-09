Retiren una claraboia que perillava de caure a la carretera de Santpedor de Manresa
Els Bombers, que s'han activat amb dues dotacions, han actuat fent ús de l'autoescala
Una claraboia de plàstic que perillava de caure ha obligat a activar els Bombers a la carretera de Santpedor de Manresa. L'actuació s'ha dut a terme la tarda d'aquest divendres, pels volts de les 5 h, després que uns veïns alertessin que la peça corria risc de precipitar-se.
Els Bombers, que s'han mobilitzat amb dues dotacions, han retirat la claraboia fent ús de l'autoescala. Cap persona ha resultat ferida en conseqüència i l'incident tampoc ha causat danys materials.
