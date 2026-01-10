Així seran els autobusos que cobriran la línia Manresa-Barcelona
Autobusos híbrids nous de trinca. Així seran els autobusos que a partir d’ara cobriran la línia Manresa-Barcelona. Dilluns es posa en marxa la nova concessió del servei que implica un increment notable de l’oferta de viatges, informació en temps real a través d’una app i un increment de les freqüències de pas. Els vehicles que cobriran el trajecte disposen de 71 places assegudes amb una capacitat total de transport de 100 viatgers. Fins a 29 persones poden anar dretes. N’hi ha quatre per a persones amb problemes de mobilitat.
