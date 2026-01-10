De la boca del polític al compte corrent: Manresa busca les condicions ideals per a cada projecte entre diferents bancs
Per poder contractar l’obra i iniciar la seva execució, abans l’Ajuntament haurà d’haver rebut la resolució de l’administració que concedeix la subvenció, i fer la seva acceptació formal
És habitual que un alt mandatari anunciï una aportació econòmica milionària a un ajuntament ¿Però, com passen els diners de la boca del polític al compte corrent de l’administració local?
Posem pel cas els 10 milions d’euros que el president Salvador Illa va assegurar que el govern de la Generalitat de Catalunya aportarà a la intervenció per reconvertir l’espai de la Fàbrica Nova de Manresa en un pol de coneixement, amb un nou campus de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’equipament industrial, en procés de rehabilitació, allotjarà les activitats destinades a la formació, investigació i serveis comuns.
Però també és el cas dels 15 milions que es preveu que injectaran entre la Generalitat, la Diputació i l’Estat per a la remodelació i ampliació del Pavelló del Nou Congost. O els 2,7 milions que es destinaran a la restauració dels sostres de la Fàbrica dels Panyos, el recinte industrial conservat més antic d’Espanya.
Els diners corresponen al Programa 2% Cultural, que es genera reservant aquest percentatge dels fons aportats per l’Estat en pressupostos de cada obra pública.
Dos procediments
Podem distingir dos procediments bàsics de concessió d’aquests ajuts o subvencions.
Una convocatòria publica a la que es poden presentar els Ajuntaments , distribuint-se l’import total amb el qual està dotada en funció de la qualitat dels projectes. Seria el cas de la Llei de Barris, amb un pressupost d’uns 350 milions d’euros, 12,5 milions dels quals s’han adjudicat a Manresa.
L’altre procediment consisteix en la concessió directa de l’ajut, sense concurrència, que ha d’estar prevista al Pressupost de l’Administració que el concedeix. Seria el cas dels ajuts rebuts i els que es preveu rebre per la Fàbrica Nova. Hi ha tot un procés des de l’anunci de la convocatòria pública fins a la concessió de l’ajut. En el cas de la fàbrica dels Panyos, l’Estat va fer la resolució provisional dels 2,7 milions. Tot seguit l’Ajuntament de Manresa tramita l’acceptació dels diners. Un tràmit al qual segueix la confirmació definitiva. En aquest cas concret, abans del passat 31 de desembre s’havia de rebre la transferència per la totalitat de l’ajut.
En altres casos es reben pagaments parcials, a mesura que l’Ajuntament va executant i justificant la inversió.
Els ingressos es reben sempre mitjançant transferència al número de compte que ha comunicat l’Ajuntament dintre de la documentació complimentada per sol·licitar la subvenció.
Per poder contractar l’obra i iniciar la seva execució, abans l’Ajuntament haurà d’haver rebut la resolució de l’administració que concedeix la subvenció, i fer la seva acceptació formal. Amb aquests dos tràmits ja es pot incorporar la subvenció al Pressupost municipal i començar el procediment per contractar l’obra.
L’Ajuntament no té un nombre descomunal de comptes corrents, al contrari, però sí que opera amb les entitats financeres més importants.
Transferències periòdiques
En el cas que no siguin aportacions extraordinàries de capital per finançar la realització d’obres sinó transferències de capital per la participació que li correspon a l’Ajuntament en la recaptació d’impostos estatals, per exemple, arriben transferències periòdiques al número de compte que ha estat comunicat prèviament.
Corresponen a la cessió en els Tributs de l’Estat (IRPF i IVA) i a la compensació de l’IAE. Varien en funció dels ingressos de la Hisenda estatal per aquests conceptes. En períodes de cicle econòmic alt l’import de la cessió és més elevat. Els ingressos més importants procedents de la Hisenda Estatal corresponen a la participació en els Tributs de l’estat (PTE). Aquestes participacions es realitzen mitjançant transferències mensuals a compte de la liquidació definitiva. Aquesta es realitza quan l’Estat ha fet la seva liquidació de la recaptació dels Tributs. A mitjans del 2026 es rebrà el pagament de la liquidació definitiva de l’exercici 2024.
L’Ajuntament decideix lliurement amb quines entitats financeres concentra la seva operativa ordinària, en funció de les condicions que ofereixin. En el cas d’operacions de préstec, s’invita a les entitats financeres a presentar ofertes i s’adjudica el contracte a qui ofereix millors condicions.
