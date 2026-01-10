Si Marc Aloy repeteix d’alcalde de Manresa podrà ser el més longeu superant Jordi Valls
El batlle republicà sumaria 4.014 dies al capdavant de l’Ajuntament de la capital del Bages mentre que el màxim temps en democràcia ha estat de 4.000
L’alcalde de Manresa més longeu en el càrrec en l’actual període democràtic ha estat Jordi Valls amb gairebé 11 anys, exactament 4.000 dies. El segon lloc l’ocupa Valentí Junyent amb 9 anys i segueixen Joan Cornet i Juli Sanclimens amb 8 anys i, finalment, Josep Camprubí que va ser batlle 5 anys. Però, Marc Aloy, que hores d’ara porta 5 anys i mig de batlle, podria posar-se al capdavant.
Aloy ja ha dit que té il·lusió per tornar a optar a l’alcaldia de Manresa el 2027. Si tornés a encapçalar l’Ajuntament després dels comicis i acabés el seu tercer mandat hauran transcorregut 4.014 dies, dues setmanes més que Jordi Valls.
El polític socialista va ser alcalde de Manresa des del 17 de juny de 1995 al 22 d’abril del 2006. Mentre que si hi hagués un tercer mandat del batlle republicà finalitzaria el 25 de maig del 2031. La data és precisa perquè les eleccions municipals es porten a terme el quart diumenge de maig cada 4 anys.
Singularitats
Un dubte molt raonable que pot tenir el lector és perquè estem parlant d’un període màxim al capdavant de l’alcaldia de Manresa de prop d’11 anys quan els mandats són de 4 anys. Efectivament, haurien de ser 12 anys, però tant en el cas de Jordi Valls com en l’hipotètic de Marc Aloy hi ha hagut singularitats a tenir en compte.
L’exbatlle socialista va deixar el càrrec en un ple extraordinari celebrat el 22 d’abril del 2006 perquè el dia anterior havia estat nomenat conseller de Treball i Indústria de l’executiu presidit per Pasqual Maragall.
Valls va deixar l’alcaldia perquè no volia compaginar els dos càrrecs. El comandament de l’Ajuntament va quedar durant un any i escaig en mans de Josep Camprubí que a les següents eleccions municipals, de maig de 2007, va presentar candidatura i va obtenir l’alcaldia.
Pel que fa a Aloy, a les eleccions del 2019 els republicans van guanyar les eleccions per deu vots de diferència amb els exconvergents liderats per Valentí Junyent.
Junts va interpretar el resultat com un empat tècnic mentre que els republicans defensaven que no hi havia empat sinó un guanyador, ja fos per molt o per poc marge.
De la dura negociació entre les dues formacions va sorgir un acord pel qual el primer any de mandat seria Valentí Junyent el batlle i els altres tres anys, Marc Aloy.
El 23 de juny del 2020 Valentí Junyent va deixar de ser alcalde i Marc Aloy va assumir l’alcaldia accidental fins a la seva investidura el 27 de juny. Des de llavors han transcorregut 5 anys i mig. Les properes municipals seran el mes de maig del 2027.
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Un foc afecta de matinada un restaurant del passeig de la Indústria de Berga
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs