Sense notícies del projecte ni de la licitació del soterrament dels FGC a Manresa
Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures, va anunciar per al 2025 el procés d’adjudicació
S’arribarà a fer realitat el soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Manresa? Segons el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el projecte per fer passar sota terra les vies des de la sortida de l’estació Manresa Alta, a la carretera de Santpedor, fins a la plaça Espanya, amb un perllongament de la línia a partir de l’estació Manresa Baixador, que s’enderrocarà i serà substituïda per una estació nova soterrada a plaça Espanya, havia de quedar enllestit el 2024 (ho va dir l’octubre d’aquell any) per licitar l’obra el 2025.
Per ara, ni el projecte s’ha donat a conèixer ni s’ha anunciat l’obertura del concurs per escollir l’empresa que executi l’obra. Demanat per Regió7 sobre l’estat d’un i altre, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha assegurat que «continuem treballant en el projecte».
Termini de nou mesos
L’octubre del 2023 el Govern, a través de FGC, va adjudicar la redacció del projecte constructiu per a la integració urbana de la línia d’FGC a Manresa i el seu allargament fins a la plaça Espanya, on es construirà la nova estació de Pere III. Els projectes d’obra i d’arquitectura de l’actuació es van adjudicar a l’empresa Ayesa Enginyeria i Serveis per un import de 452.000 euros (abans d’IVA) i un termini màxim de redacció de nou mesos, amb una inversió de 36 milions d’euros per a la intervenció. Havia de quedar acabat el juliol del 2024.
L’anunci del concurs públic per a la redacció del projecte constructiu el va fer uns mesos abans el conseller de Territori d’aleshores, Juli Fernández, en una visita a Manresa, acompanyat de l’alcalde Marc Aloy. Va avançar, també, l’adjudicació de l’estudi informatiu i del projecte constructiu de la perllongació de la línia fins al parc de l’Agulla, que tindrà també una nova estació al barri de La Parada nova, entorn del carrer de Josep Arola. L’adjudicació es va fer igualment a l’empresa Ayesa, per un import de 198.525 euros, amb un termini de redacció de 5,4 mesos per a l’estudi informatiu i de 5,4 mesos per al projecte constructiu. Tampoc no se n’ha sabut res. Havien de quedar fets ja fa uns quants mesos, d’ençà de l’adjudicació.
Quant als projectes constructius d’obra i d’arquitectura, en el cas de l’ampliació i integració urbana de la línia Llobregat-Anoia dins de Manresa, han de definir tècnicament les actuacions necessàries per a aquesta integració seguint l’estudi informatiu ja aprovat que contempla el soterrament de la línia des de l’estació de Manresa Alta, l’enderroc de l’actual estació Manresa Baixador, l’allargament de la via 262 metres i la construcció d’una nova estació sota el passeig de Pere III.
Més a prop del centre
La nova terminal s’ubicarà més a prop del centre de Manresa i de punts potencials generadors de demanda com el CAP Bages i la plaça Espanya, espai que es reforçarà com un intercanviador intermodal amb línies de bus urbà i interurbà.
En total, la nova infraestructura des de l’estació de Manresa-Alta fins a la futura estació de Manresa-Pere III tindrà una llargada aproximada de 900 metres. A banda de l’impuls que representa per al transport públic, el projecte de soterrament pretén relligar els barris de la ciutat i eliminar la barrera física existent creada pel ferrocarril, amb la millora dels carrers existents, la creació de nous espais públics i la millora de la qualitat paisatgística de tot aquest tram. Així, a partir de l’estació de Manresa Alta, la nova rasant dissenyada per al pas del ferrocarril quedarà coberta, fet que millorarà la permeabilitat de la trama urbana (carrers de la Sèquia i de Camps i Fabrés) i el paisatge urbà.
Pel que fa al nou traçat que es generarà a partir de Manresa Baixador, es preveu un gir cap a l’esquerra per creuar per sota de la zona esportiva de l’Institut Lluís de Peguera fins a arribar a la nova estació, que disposarà de dues vies i una andana central de 7 metres d’ample i 130 metres de longitud i estarà adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
L’espai que quedarà alliberat amb l’enderroc de l’estació de Manresa Baixador s’urbanitzarà, així com tota la superfície del futur túnel. Això permetrà obrir un nou vial que donarà continuïtat al carrer de Carrasco i Formiguera fins a la carretera de Santpedor. A més, es millorarà el perfil longitudinal del carrer de la Sèquia, suavitzant-ne la rasant i es donarà continuïtat a l’avinguda de la Font del Gat fins a la plaça de l’Onze de Setembre, eliminant el punt baix existent i la restricció de gàlib de vehicles.
