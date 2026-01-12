La carretera de Santpedor de Manresa, cosida a fuites
Les tanques i material d'obres en tres punts diferents testimonien les incidències
La carretera de Santpedor, el vial no el barri de Manresa, està cosida a fuites. Les tanques i material d'obres desplegat en tres punts diferents testimonien les incidències.
Passat el Museu de l'Aigua i el Tèxtil en direcció a la plaça Mallorca trobem les primeres tanques, senyalització d'obra i itinerari alternatiu amb cintes de plàstic perquè els vianants no poden transitar per la vorera completament aixecada. Quan s'arriba al xamfrà amb el carrer Balmes apareix la segona zona d'obres. Aquesta va ser la primera fuita que es va produir i les altres dues van tenir lloc un dia després. En aquest cas, la fuita va provocar inundacions per l'afectació a una de les canonada de grans dimensions. Fa fer que l'aigua ragés amb força sortint d'embornals i fins i tot provocant importants esquerdes a l'asfalt. L'aigua va entrar en diversos baixos i subterranis de la zona fins al punt que va ser necessari que els Bombers de la Generalitat bombessin aigua d'un garatge. Va deixar sense aigua als abonats de l'1 al 69 de la carretera Santpedor durant una estona.
Recorregut accidentat
Si es continua el recorregut s'arriba a la zona d'obres davant de l'església de Sant Pere Apòstol. Va provocar un tall en el subministrament que va afectar veïns de la carretera de Santpedor (del 208 al 254), del carrer Menorca (del 2 al 16), del carrer de la Font (2), del Trueta (de l'1 a l’11 i el 24) i del carrer Llibertat (25 i del 45 al 61).
A causa dels treballs, Aigües de Manresa va anunciar que el tram de la carretera de Santpedor, entre Doctor Trueta i Menorca, tindrà un únic sentit de circulació en direcció a la plaça Bonavista. Els vehicles que circulin per la carretera de Santpedor en direcció a la plaça La Creu seran desviats pel carrer Menorca i el carrer Doctor Trueta per tal de reincorporar-se a la Carretera de Santpedor. Es prohibeix l’estacionament en diversos trams dels carrers Menorca i Doctor Trueta per garantir el pas.
