Creu Roja al Bages ha repartit més de 2.000 joguines a 688 infants en situació de vulnerabilitat aquestes festes
Un equip amb més de 50 voluntaris ha participat aquest Nadal en la campanya de joguines, que ha fet 40 anys
Les famílies han pogut triar i embolicar els regals per a la canalla a la seu de l'entitat solidària
Gràcies a la implicació ciutadana s'han repartit presents a 156 nens i nenes més que l'any anterior
Regió7/G.C.
Creu Roja al Bages ha repartit aquest Nadal 2.064 joguines a 688 infants per donar suport a famílies de la comarca del Bages que es troben en situació de vulnerabilitat social. Són 156 infants més que en les festes anteriors.
Les joguines procedeixen de les accions organitzades per Creu Roja i de les donacions rebudes des de principis de novembre per part de la ciutadania, del teixit empresarial de la comarca i del conjunt de la societat civil que, "un any més, han tornat a demostrar la seva solidaritat" amb la institució humanitària.
Aquesta ha estat la 33a edició de la campanya en l'àmbit de tota la província de Barcelona, amb el lema Els Seus Drets en joc. La finalitat és garantir joguines noves, no sexistes, no bèl·liques i cooperatives als infants de famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat fent ús del joc com una de les vies més útils per a la difusió de qualsevol proposta educativa i pedagògica. Creu Roja inverteix esforços per tal que durant l'època més significativa de l'any pel que fa al tema de les joguines cap infant es quedi sense.
Així mateix, aquest Nadal se celebren 40 anys de la Campanya de Joguines de la Creu Roja al Bages, una iniciativa per portar il·lusió, somriures i esperança a moltes llars, no només a Manresa sinó a tota la comarca, fent créixer encara més l'impacte solidari d’aquesta campanya.
Catorze punts de recollida
En aquesta edició han col·laborat amb la recollida de joguines i amb la difusió de la campanya fins a 14 punts de recollida (empreses, comerços i entitats) i s'han organitzat sis activitats i esdeveniments en diferents punts de la comarca. A banda, ha comptat amb el suport d’un equip de voluntariat de més de 50 persones de Creu Roja al Bages.
La campanya finalitza amb la Botiga de Joguines, un espai que la Creu Roja al Bages munta a la seva seu simulant un comerç real, on les famílies poden anar a fer la tria de les joguines per als seus infants i, seguidament, embolicar els regals, la qual cosa els fa viure aquesta oportunitat d'una manera molt especial.
La campanya s’emmarca dins del Projecte de la Joguina Educativa, que promou durant tot l’any el valor pedagògic del joc arreu del territori. Per això, es promouen les joguines noves, no sexistes, no bèl·liques, sostenibles i que fomentin el joc cooperatiu i col·lectiu.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Les cases milionàries en venda a Manresa