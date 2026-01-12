Un detingut en el desmantellament d'una trama d'estafes bancàries que havia operat a Manresa
L'home va ser arrestat a Cornellà de Llobregat i al grup criminal a què pertanyia se li vinculen més d'una vintena de fets delictius arreu de l'Estat, entre ells Manresa, Sant Boi de Llobregat, Madrid, Sevilla, Pamplona o Vigo
Regió7/ACN
La Policia Nacional ha desmantellat una activitat criminal dedicada a les estafes bancàries a través de trucades telefòniques en què l'autor es feia passar per un gestor de l'entitat financera d'un banc. La investigació ha portat a la detenció d'un home de 25 anys a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), a qui els agents vinculen amb més de 20 fets delictius denunciats en diferents indrets de l'Estat, entre ells Manresa, Sant Boi de Llobregat, Madrid, Sevilla, Pamplona o Vigo. La quantitat defraudada ascendeix a més de 150.000 euros, però no es descarta que sigui superior segons avanci la investigació i s'identifiquin més víctimes.
Bona part de les víctimes eren persones d'entre 70 i 75 anys que eren clients de l'entitat bancària de la qual es feien passar. Sota el pretext d'haver detectat una suposada operació fraudulenta, deien a les víctimes que havien de moure els seus diners a altres comptes segurs per evitar un nou frau. En tots els casos, alertaven de suposats càrrecs irregulars als comptes i aconseguien que les víctimes fessin transferències bancàries, pagaments amb targeta i operacions de bizum.
La investigació ha revelat que la metodologia del fals gestor bancari és "altament sofisticada" i es basa en fer trucades des de línies mòbils amb identitats falses. Els delinqüents acostumen a tenir informació prèvia dels clients a qui volen estafar, fan servir llenguatge comú de gestor bancari i, en algunes ocasions, convencen les víctimes per fraccionar transferències en imports inferiors a 1.000 euros per evitar aixecar sospites.
L'autor de les estafes actuava en connivència amb mules bancàries, que ajudaven les organitzacions criminals a blanquejar els seus beneficis i disposaven de comptes en entitats digitals per dispensar els diners. Així, adquirien, amb càrrec a les víctimes, objectes com joies d'or o telèfons d'alta gamma per transformar els diners en objectes de fàcil revenda.
Els productes adquirits s'enviaven a domicilis falsos ubicats a Cornellà de Llobregat, Gavà i Castelldefels, on el detingut els recollia utilitzant identitats falses i el mateix número de telèfon, que canviava sovint, des del qual contactava les víctimes. Els agents van detenir el sospitós in fraganti en el moment en què recollia un enviament. Durant l'escorcoll al domicili van intervenir telèfons mòbils, targetes SIM, ordinadors portàtils, discs durs i dècims de loteria de Nadal.
La investigació es manté oberta i no es descarten noves víctimes ni la implicació de més col·laboradors en la trama.
