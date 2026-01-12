Els canvis a la línia Manresa-Barcelona generen queixes per manca d’informació
A partir d’aquest dilluns el trajecte es cobreix amb més viatges, freqüències i informació en temps real
Amb desconcert i manca d’informació. Són les pegues que els usuaris de la línia Manresa-Barcelona en autobús troben al nou servei que s’ha posat en marxa aquest mateix dilluns amb nous horaris, més viatges tant d’anada com de tornada, i la possibilitat de tenir informació en temps real a través d’una aplicació mòbil. El servei el continua prestant Monbus, que és qui va guanyar el concurs públic per cobrir el trajecte convocat per la Generalitat.
Usuaris consultats per Regió7 s’han queixat que els nous horaris no es fessin públics fins aquest passat divendres. Amb els nous horaris també es va poder saber que s’han canviat algunes parades. Se n’han suprimit al centre de Barcelona, a la Gran Via, de forma que hi ha autobusos que arriben i/o surten només de Maria Cristina. En funció de la casuística o de les necessitats de cadascú, això ha generat controvèrsia.
«Divendres es van penjar els nous horaris a les xarxes, quan entraven en vigor dilluns», ha comentat a Regió7 Elsa Tragant, usuària de la línia. «S’ha deixat poc marge a la gent per planificar el seu viatge tenint en compte que hi ha canvis d’horaris, parades, expedicions que no arriben al centre...». Segons la seva opinió, l’empresa Monbus «no ha actuat de forma professional. Ho ha fet de forma precipitada i no han donat informació amb temps».
A les 10.30 havia de sortir un de l’estació d’autobusos de Manresa un dels nous vehicles que Monbus destina al servei. Ho ha fet a les 10.44 amb quatre passatgers perquè tenia un problema amb el senyal al frontal del vehicle que indica la destinació. Fins que no ha aparegut «Barcelona. Maria Cristina», no ha arrancat.
La Hirune era una de les passatgeres. «Jo ja no vaig amb presses», diu, per evitar sorpreses. Agafa el bus cada dia perquè estudia a Barcelona i explica que s’ha trobat amb retards, autobusos que passaven de llarg perquè anaven plens o haver de fer el viatge dreta. «Sobretot tornant de Maria Cristina i en hora punta, entre les 6 i les 7 de la tarda, és una bogeria». Per evitar anar dreta o quedar-se a Barcelona, en moltes ocasions agafa el metro per anar a buscar l’autobús al centre. Assegura que entén que hi pugui haver incidències, però que l’empresa les hauria de resoldre.
Just quan ha marxat l’autobús, amb 15 minuts de retard, n’arribava un de Barcelona que ha descarregat els passatgers i que a les 11 havia d’emprendre novament el viatge cap a Barcelona. A aquesta hora, a les 11, hi ha dos autobusos programats: un de directe fins a Gran Via i un que para a tot arreu. Com sol passar amb el tren.
Aquest dilluns s’ha posat en marxa la nova concessió de la línia Manresa-Barcelona amb Autobusos híbrids nous, un increment notable del nombre de viatges, més freqüències de pas en hores punta i la possibilitat de tenir informació en temps real mitjançant una aplicació mòbil pròpia del servei.
