Grup de treball de l’Ajuntament de Manresa sobre les maneres de viure la maculinitat

L’objectiu és reflexionar col·lectivament sobre la corresponsabilitat dels homes en les tasques de cura

El grup constarà de sis sessions, amb una periodicitat mensual

El grup constarà de sis sessions, amb una periodicitat mensual / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

L’Ajuntament de Manresa, a través de la Unitat de Feminismes i LGTBI, i dins el programa Temps per Cures, posa en marxa un grup de treball sobre masculinitats adreçat a homes, amb l’objectiu de reflexionar col·lectivament sobre les maneres de viure les masculinitats i promoure la corresponsabilitat dels homes en les tasques de cura.

Aquest nou grup s’emmarca en el conjunt d’accions que l’Ajuntament de Manresa ja està desenvolupant per treballar les masculinitats, especialment a través de la paternitat, amb iniciatives com els grups de “Seré Pare” (conjuntament amb l'ASSIR) i “Soc Pare”, orientats a acompanyar els homes en els processos de criança des d’una mirada corresponsable, emocional i igualitària. El nou espai amplia aquesta línia de treball, oferint un abordatge més ampli i transversal de les masculinitats.

Sis sessions

El grup constarà de sis sessions, amb una periodicitat mensual, que es duran a terme entre gener i juny de 2026, en horari de 18 h a 20 h. La primera sessió tindrà lloc el dijous 29 de gener de 2026, i el calendari continuarà els dies 12 de febrer, 12 de març, 9 d’abril, 14 de maig i 11 de juny.

Aquest espai de treball està pensat com un lloc segur de reflexió, diàleg i aprenentatge compartit, on els participants podran qüestionar rols de gènere, revisar privilegis i responsabilitats, i avançar cap a models de masculinitat més igualitaris i compromesos amb les cures.

Les sessions aniran a càrrec de Psicoopera, cooperativa especialitzada en intervencions psicosocials amb perspectiva feminista i comunitària, i es realitzaran al SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de Manresa.

Les inscripcions es poden fer a través de l’enllaç ja.cat/masculinitats2026, on també s’hi pot accedir mitjançant codi QR.

Per a més informació, es pot contactar amb el SIAD al telèfon 93 875 23 10 o al correu electrònic siad@ajmanresa.cat.

