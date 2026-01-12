Un itinerari per a vianants permetrà unir les Cots i els Dolors a Manresa
L’Ajuntament explorarà la possibilitat de construir una passarel·la
El resultat de l’estudi s’haurà de presentar als veïns en sis mesos
El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per àmplia majoria la moció presentada pel grup municipal de Junts per habilitar un itinerari de vianants que uneixi el barri de les Cots amb el polígon dels Dolors. Tots els grups hi van votar a favor excepte Vox, que es va abstenir.
La moció aprovada marca que l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem encarregarà un estudi d’alternatives per a la connexió de vianants entre el barri de les Cots amb els Dolors, incloent almenys una alternativa consistent en una passarel·la de vianants entre el camí dels Tovots i els Dolors, al nivell dels habitatges de les Cots.
Els resultats d’aquest estudi s’hauran de presentar als veïns de les Cots en un termini màxim de 6 mesos.
Tres zones residencials diferenciades
El barri de la Pujada Roja, el Guix i les Cots, està format per tres zones residencials diferenciades, tal com el propi nom del barri indica. Els habitatges que conformen les Cots tenen una connexió amb la resta de ciutat molt complicada, no només pel que fa a l’accessibilitat amb vehicles, sinó especialment complicada per als vianants. En la seva moció, Junts recordava que la connexió de vianants «és absolutament precària i es pot realitzar només des del camí de les Cots, el qual, tal com el seu nom indica, és un camí a un sol nivell, sense cap mena de protecció pels vianants. El mateix succeeix amb el camí dels Tovots, el qual no és cap alternativa de connexió d’aquest barri amb la resta de ciutat».
Els veïns de les Cots històricament han reivindicat una connexió per a vianants amb la resta de la ciutat. Per al grup municipal de Junts ara que la zona dels Dolors s’ha consolidat com un espai d’oferta comercial «té més sentit que mai resoldre la connexió de les Cots amb aquesta zona, resolent així una connexió inexistent malgrat la proximitat del barri amb els Dolors». La moció exposa que els veïns de Manresa que viuen a les Cots no tenen cap alternativa digna per poder anar caminant a la resta de la ciutat, ni tan sols a comerços on fer la compra diària.
Una situació encara més frapant pel fet que el barri de les Cots es troba a escassos metres de diversos punts de venda d’alimentació situats al polígon dels Dolors. Així que reclamen alternatives per superar els vials de la Pujada Roja, que són una autèntica barrera.
