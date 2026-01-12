Monbus tornarà a analitzar l'any que ve les necessitats de la línia Manresa-Barcelona en hores punta
L'empresa es compromet a millorar la informació als viatgers amb l'aplicació mòbil, oficines d'atenció, panells en parades i pantalles a l'interior dels vehicles
Maria Francés
Monbus ha posat en marxa el nou servei de transport de passatgers entre Manresa i Barcelona, que s'ha iniciat avui, 12 de gener, i ho ha fet amb el compromís d'avaluar les necessitats en hora punta quan hagi transcorregut un any de la nova concessió per si cal introduir-hi canvis. Les modificacions actuals afecten especialment els autobusos que, en els horaris de major afluència, arriben a Barcelona al matí i en surten a la tarda. Els vehicles disposen d'aquest servei de connexió Wifi i estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. I es manté que l'antiguitat mitjana de la flota no superarà els dos anys i mig.
A la línia directa E22, de Barcelona a Manresa, la freqüència en dies feiners serà d'entre una hora i mitja i dues hores durant tota la jornada, i es mantindrà estable al llarg de tot l'any, excepte a l'agost. Durant aquest mes, de dilluns a divendres, els intervals es reduiran a una hora i deu minuts, com a mínim, i dues hores, com a máxim, "fet que suposa un increment molt significatiu respecte del servei actual", apunten els interlocutors de l'empresa. Els caps de setmana i festius, la freqüència serà d'una a dues hores durant el dia, i de dues hores a la nit. A més, en moments de màxima demanda en sentit Barcelona, hi haurà dues expedicions simultànies "amb l'objectiu de no deixar cap passatger a terra", indiquen els responsables de la companyia.
Pel que fa a la línia E23, que connecta Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Abrera i Barcelona, el servei "experimentarà una millora especialment significativa", afegeixen a Monbus, perquè el transport es reforçarà els dies feiners durant tot l'any, excepte a l'agost, amb una freqüència de 15 minuts en hora punta del matí, i entre 15 i 45 minuts la resta del dia. Durant el mes d'agost, els dies feiners comptaran amb una freqüència de 15 minuts en hora punta de la tarda i de 30 minuts durant la resta de la jornada. El dissabte i el diumenge es mantindrà una freqüència de 15 minuts a les hores punta i de 30 minuts la resta del dia. A més, a partir del segon any de concessió, "es preveu reavaluar les necessitats en hores punta per continuar reforçant el servei en aquesta i en la resta de línies".
La nova aplicació de Monbus, compatible amb Android i iOS, permet consultar en temps real la ubicació dels autobusos i els temps d'espera a cada parada. A través d'un mapa interactiu, també es poden identificar parades properes, punts de venda i connexions amb altres mitjans de transport. Per a més comoditat, els viatgers podran activar notificacions que els informaran automàticament de qualsevol modificació del servei. La companyia assegura que hi haurà panells d'informació dinàmica (PIU) en diverses parades, amb detalls d'utilitat com el temps d'arribada dels autobusos, avisos sobre possibles incidències i dades d'ocupació dels vehicles.
Les pantalles a l'interior dels transports ofereixen informació actualitzada del recorregut i un sinòptic del trajecte amb la ubicació actual i les properes parades. Monbus pretén ser més propera amb Oficines d'Atenció a l'Usuari a l'Estació de Sants i l'Estació del Nord de Barcelona, l'Estació de Manresa i altres municipis. El personal d'aquests espais té com a tasca resoldre dubtes, gestionar tràmits, atendre queixes i encarregar-se dels objectes perduts.
Totes aquestes mesures es deuen a l'increment significatiu del nombre de clients registrat en aquestes línies (16%) després de la pandèmia de la covid-19. Aquest augment ha posat de manifest el creixement de la demanda del transport en autobús i la necessitat d'ampliar el servei. En aquest context, una altra novetat en aquestes rutes de Monbus és la possibilitat de sol·licitar parades a demanda. A més, s'incorpora un servei de videovigilància CCTV a l'interior dels vehicles per enregistrar els diferents angles de l'interior del bus. També hi ha millores en la seguretat de la conducció gràcies al sistema d'assistència al canvi de carril ABA 6, que possibilita ajudar el conductor en la distància i la frenada dels vehicles precedents.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16