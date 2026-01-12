Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Pla de Salut 2026-2030 de Manresa obre la participació a la ciutadania

L'Ajuntament convoca el dilluns 19 de gener a la tarda dues sessions participatives al Casal de les Escodines i a la sala d'actes de la FUB2

Participants en la primera reunió del grup impulsor del nou Pla de Salut

L’Ajuntament de Manresa ja està treballant en l’elaboració del Pla Municipal de Salut 2026-2030. Es tracta de l’instrument que definirà els objectius estratègics i les accions concretes per a la millora de la salut i la promoció dels hàbits de vida saludables. Per fer-ho, el document tindrà en compte els reptes i necessitats actuals i també les previsions per als anys vinents.

Un dels principals objectius en l’actual fase d’elaboració del Pla de Salut és poder recollir el màxim nombre possible d’opinions. En aquesta línia s’estan portant a terme sessions amb professionals del sector, representants municipals, membres d’entitats, agents socials i la ciutadania en general. Per aquest motiu s’han previst dues sessions obertes a la participació ciutadana, el dilluns 19 de gener. La primera serà a les 16.30 h al Casal de les Escodines (carrer de Sant Bartomeu, 50) i la segona, a les 18.30 h a la sala d’actes de la FUB 2 (avinguda de les Bases de Manresa, 1). Es fan dues sessions perquè cada persona que hi vulgui assistir pugui escollir aquella que per horaris i ubicació li vagi millor.

Prioritzar i definir actuacions

La participació ciutadana és un element imprescindible per completar les informacions existents. D’aquesta forma, la ciutadania contribueix en la priorització de necessitats i la definició de les actuacions necessàries des d’ara i fins al 2030 que es prevegin en el Pla de Salut.

L'equip impulsor del Pla de Salut està format per membres de l'equip de govern i personal tècnic municipal, els equips d’atenció primària de Manresa de l’ICS i Althaia, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, i diverses associacions i federacions, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la coordinació de la cooperativa Etcèteres, especialitzada en temes relacionats amb projectes de salut pública en clau comunitària. 

El regidor de Salut de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí Moll, valora que "el nou Pla de Salut de Manresa serà fruit d'aquest treball compartit amb tots els actors implicats de la nostra ciutat, amb l'objectiu de consolidar propostes per seguir millorant polítiques de salut pública i de seguretat alimentària per a tots els manresans i manresanes, i de continuar treballant per enfortir el nostre pol de biomedicina en recerca i docència universitària".

