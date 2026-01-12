La Transéquia aporta 3.169 euros solidaris per combatre la soledat a Manresa i al Bages
L’associació Caminant Plegats en el Dol va crear el 1999 el Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central
El projecte “Comunitats que curen”, impulsat pel col·lectiu Caminant Plegats en el Dol, ha estat el guanyador del concurs per assignar l’euro solidari de la 42ena Transéquia 2026, segons va resoldre el jurat reunit a l’Ajuntament de Manresa.
El projecte guanyador té com a objectiu combatre la soledat no desitjada i afavorir la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat a Manresa i al Bages.
La iniciativa combina acompanyament emocional, activitats comunitàries, caminades en entorns naturals i propostes culturals com a eines per generar vincles, reforçar el benestar emocional i crear xarxes de suport estables al territori, especialment entre persones que viuen processos de dol o dificultats d’arrelament social.
La decisió permetrà que l’euro solidari que aporten els participants es destini a aquest projecte d’impacte social a Manresa i al Bages.
Caminar, natura i comunitat
El jurat ha valorat especialment la coherència del projecte amb l’esperit de la Transéquia — caminar, natura i comunitat— així com la seva capacitat per generar xarxes de suport comunitari, amb un impacte ampli i intergeneracional. També s’ha destacat la participació ciutadana real, l’eficiència econòmica i l’ús d’indicadors mesurables per reduir la soledat no desitjada.
L’any passat el premi es va obrir per primera vegada a totes les entitats del territori. El projecte guanyador va ser el de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, reconegut per la seva tasca de suport a persones afectades per demències i les seves famílies, que va rebre 3169 euros solidaris.
La Transéquia és una caminada popular i festiva que recorre el traçat històric de la Séquia, entre Balsareny i Manresa, i que any rere any combina esport, natura i compromís social.
Enguany se celebrarà el diumenge 15 de març. L’activitat s’ha consolidat com una de les cites participatives més destacades del territori i incorpora l’euro solidari, que es destina a projectes socials del Bages. Les inscripcions per a l’edició de 2026 ja estan obertes i es poden fer clicant aquí.
