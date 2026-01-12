UManresa convoca la 25a edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat
Els guardons reconeixen els millors treballs en els àmbits de salut, educació i economia i empresa
Els centres poden presentar candidatures fins al 31 de març de 2026
Regió7
UManresa ha obert la convocatòria de la 25a edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat, una iniciativa que vol fomentar la recerca entre l’alumnat de batxillerat i reconèixer la seva tasca investigadora. Els premis s’adrecen a treballs vinculats als tres àmbits d’expertesa de la universitat: ciències de la salut, educació i economia i empresa.
La convocatòria compta, un any més, amb el patrocini de les empreses Denso Barcelona, Control Group i Occident, que fan possible aquest reconeixement. Els guardons tenen una dotació econòmica total de 3.000 euros per als estudiants i 450 euros per als centres, a més d’una matrícula amb docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol grau de les facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials de Manresa (excepte Medicina i Odontologia). Cada treball guanyador rebrà un premi de 700 euros i l’accèssit, de 300. El premi per als instituts serà de 150 euros.
Els instituts poden presentar fins a tres treballs per modalitat abans del 31 de març de 2026. Cada treball ha d’anar acompanyat d’un resum amb els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions. El jurat estarà format per professorat d’UManresa, un docent de secundària i un representant de l’empresa patrocinadora de cada modalitat.
Trajectòria consolidada
En les 24 edicions anteriors, els Premis UManresa han rebut més de 1.000 treballs. L’any passat, la convocatòria va comptar amb 89 treballs presentats, majoritàriament de l’àmbit de la salut.
