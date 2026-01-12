A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
Al bar-restaurant Las Vegas de Manresa ofereixen cada dia un entrepà diferent per esmorzar
El dels divendres, que ja fa anys que van començar a servir, és el que té més èxit entre la clientela, molta de la qual hi arriba en grup procedent de negocis de l’entorn
Segons el cuiner de l’establiment, cada setmana en pot arribar a servir entre 130 i 160. És un no parar
No és cap novetat, però sí que és un petit secret d’aquells que només coneixen els que ho proposen i els que ho gaudeixen. Ens explicarem. Al cèntric bar-restaurant Las Vegas de Manresa, que porten els germans Garcia, fa més de deu anys que els divendres ofereixen per esmorzar el típic bocata de calamars, una menja més pròpia de Madrid que a Manresa triomfa i fins i tot genera cues. Cada divendres poden servir al llarg del matí fins a 160 entrepans de calamars.
Pilar Garcia explica que va ser una idea del seu germà Xavier perquè «cada dia de la setmana fem un esmorzar diferent. De calamars a la romana, de bacallà, de truita...». Constata que el de calamars «té molt èxit. Agrada molt i fins i tot es fan cues, i hi ha vegades que no podem servir a tota la gent que ve», atès que molt sovint hi van els treballadors d’oficines que hi ha a la vora de l’establiment, que són deu o dotze de cop.
Regió7 ho va poder constatar fa uns dies. En una taula de la terrassa de Las Vegas hi havia uns quants treballadors d’un mateix negoci que van preferir no anomenar-se i que coneixien de sobres la fama del bocata i l’estaven gaudint. A dins de l’establiment, Jordi Riera també menjava l’entrepà. En el seu cas, no treballa al voltant. «Vinc sovint i quan el fan me’l menjo perquè m’agrada molt. N’he menjat a Madrid i allà és més sec perquè aquí el fan amb el pa sucat amb tomàquet. Està bé que aquí també el facin». Ell ha estat testimoni de les cues que es munten els divendres per assaborir-lo.
Una suma de diversos factors
Per a Pilar Garcia, copropietària del bar-restaurant Las Vegas i sommelier, que el bocata de calamars tingui tant èxit és una suma de diversos factors, entre els quals hi ha que el facin el dia de la setmana que obre la porta al cap de setmana i que, per a les persones que no treballen divendres a la tarda, és «un al·licient per començar-lo bé». Un altre motiu, evidentment, és que el producte agrada. «L’arrebossat i el pa són molt bons. No fem doble arrebossat. És molt senzill». El cuiner, el Toni, diu que les racions van per setmanes i que es mouen entre les 130 i les 160. «La gent no para de venir. Hi ha una estona que ve mitja Manresa i l’altra estona ja arriben més a poca a poc». El dia que Regió7 hi va parlar va comentar que tenia ganes de donar algun toc nou al bocata, com posar una mica de ratlladura de llimona per sobre dels calamars.
Sí bé aquest entrepà és el que «triomfa més», també els funciona molt el de truita de patates, que ofereixen els dimecres.
No hi ha una hora concreta per servir el bocata de calamars. Comencen a les 8 del matí i en preparen fins a les 12 del migdia. Entre les 10 i quarts d’11 és l’hora punta. Es pot demanar un entrepà sencer o la meitat i es pot acompanyar amb un cafè amb llet o un refresc.
Les Galeries La Paz
El Toronto, una altra especialitat d’entrepà, és amb alvocat, tomàquet, pollastre i pa de coca calent. Els fan amb diferents tipus de pa, amb foccacia, amb pa de coca... «L’entrepà per esmorzar és pràctic per al client, i per a nosaltres, perquè no fem tapes ni esmorzars de forquilla», fa notar Garcia. Tot i que no ho pot assegurar, no li consta que hi hagi un altre bar o restaurant de Manresa que ofereixi entrepà de calamars com ells. Sí que recorda que fa molts anys, en unes galeries que hi havia al carrer del Born que connectaven amb el Nou, anomenades La Luz, hi havia una zona de bar on servien bocates d’escopinyes, calamars i cloïsses.
De Madrid a Manresa
Per trobar l’origen d’aquesta menja tan popular a Madrid cal remuntar-se al segle XIX, amb la proliferació dels colmaos flamencs i de les tavernes gitanes, on no podien faltar els pescaítos fritos, que es van anar perdent a causa de la primera gran guerra a Europa.
Posteriorment, ja al segle XX, es van muntar els primers restaurants, molts dels quals a càrrec d’emigrants gallecs, asturians i d’altres zones d’Espanya properes a la costa, des d’on rebien els productes que oferien, entre els quals el calamar que, convenientment arrebossat, fregit en un oli vegetal i acompanyat amb pa, es va convertir en una de les estrelles de la gastronomia madrilenya. I de Madrid a Las Vegas de la capital del Bages, on ha aconseguit triomfar cada setmana.
