Althaia podrà formar a Manresa residents de Farmàcia i de Psiquiatria Infantil
A partir d'aquest any, la institució sanitària ampliarà la seva capacitat docent amb 28 noves places per a professionals en formació de 19 especialitats diferents
Actualment, té un total de 118 professionals en formació: 75 residents propis i 43 de l’Institut Català de la Salut
Regió7/G.C.
L’oferta de la Fundació Althaia de Manresa adreçada a residents continua creixent. A partir d’aquest any, la institució podrà formar per primera vegada especialistes en Farmàcia Hospitalària així com de Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència. D’aquesta manera, s’amplia a 19 la xifra d’especialitats incloses en l’oferta de formació sanitària especialitzada d’Althaia adreçada a residents.
El Ministeri de Sanitat ha aprovat l’acreditació de la Unitat Docent de Farmàcia Hospitalària i ha reacreditat la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental per incorporar-hi una nova especialitat, la de Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència. Aquestes dues noves especialitats que s’incorporen a l’oferta docent d’Althaia se sumen a la nova Unitat Docent de Medicina Física i Rehabilitació, que ha estat l’última acreditada pel Ministeri.
El Servei de Farmàcia
El Servei de Farmàcia d’Althaia, format per prop de quaranta professionals, dona cobertura a una àmplia xarxa assistencial, que inclou tots els centres gestionats per la Fundació Althaia, així com Sant Andreu Salut, el Centre Sanitari del Solsonès, l’Hospital de Cerdanya i la unitat de Diàlisi de l’Hospital de Berga. Recentment, tal com va informar aquest diari, s’han renovat i ampliat les instal·lacions del Servei amb les tecnologies més punteres, que permeten donar millor resposta a aquest àmbit interterritorial al qual dona servei la Farmàcia d’Althaia.
Salut Mental Infantojuvenil
Salut Mental Infantojuvenil és un servei que compta amb una quarantena de professionals i diversitat de recursos: unitat d’hospitalització, atenció urgent, Centres de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ), hospitals de dia, Programa d’Atenció a la Crisi i diferents recursos comunitaris. Tota aquesta diversitat de recursos i activitats s’ofereixen en l’àrea de Salut Mental d’Althaia, que compta també amb tota mena de dispositius per a persones adultes i en un context d’un hospital general de nivell 5. Tot això potencia les possibilitats d’aprenentatge dels futurs especialistes i els permet un treball transversal tant dins la mateixa especialitat com amb contacte amb altres disciplines en un servei molt arrelat al territori i amb una aposta pel treball comunitari.
El fet que el Ministeri hagi acreditat aquestes noves unitats docents respon a un alt nivell de desenvolupament del Servei de Farmàcia i de l’Àrea de Salut Mental i un reconeixement a la seva capacitat per formar residents.
Una aposta que ve de lluny
L’aposta d’Althaia a favor de la formació d’especialistes, que ve de lluny, s’ha intensificat en els últims anys preveient la falta generalitzada de professionals de la salut. El treball en xarxa que porta a terme la institució en col·laboració amb diferents institucions sanitàries de la Catalunya Central i la Cerdanya, i també de Barcelona i l’àrea metropolitana, facilita que Althaia pugui augmentar el potencial docent.
Les 19 especialitats
Avui dia, la capacitat docent d’Althaia per a l’any 2026 és de 28 places de 19 especialitats diferents. En concret:
- Al·lergologia
- Anestesiologia i Reanimació
- Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
- Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
- Medicina Intensiva
- Medicina Interna
- Obstetrícia i Ginecologia
- Oncologia mèdica
- Pediatria i les seves àrees específiques
- Psiquiatria
- Aparell Digestiu
- Oftalmologia
- Radiodiagnòstic
- Medicina Física i Rehabilitació
- Infermeria en salut mental
- Infermeria Obstètric-ginecològica i Psicologia Clínica
A més de Farmàcia Hospitalària i de Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència.
A banda, hi ha les places de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) que tenen Althaia com a hospital de referència.
Actualment, Althaia té 118 professionals en formació (75 residents propis i 43 de l’Institut Català de la Salut).
Elements claus
La docència i la recerca són elements claus en el propòsit, la missió i la visió d’Althaia, així com en el Pla Estratègic Talaia 2021-25. La formació de residents contribueix a instruir futurs professionals que s’incorporaran en el sistema de salut i també a retenir talent. A més, acollir residents reverteix en la millora de l’atenció als pacients en el sentit que comporta augmentar la formació i el professionalisme de tots els membres dels serveis implicats i fomenta la recerca. Per això se segueix treballant per ampliar l’oferta docent de la institució.
Tracte personalitzat
Els principals avantatges de fer la residència a un hospital com Sant Joan de Déu de Manresa són que, a diferència d’altres hospitals més grans, els residents poden aprendre directament dels especialistes, treballar braç a braç amb ells i tenir una gran capacitat d’intervenció en el procés assistencial. Des d’Althaia es dedica als residents un tracte personalitzat, proper i accessible i se’ls dona facilitats per tirar endavant nous projectes de recerca. Tots aquests elements contribueixen a una millor formació.
De fet, aquests són alguns dels aspectes que més destaquen els residents en les darreres enquestes de satisfacció realitzades pel Departament de Salut. Els resultats mostren que Althaia continua amb molt bons resultats en la majoria d’indicadors avaluats, com per exemple l’aprenentatge global, l’acollida i la integració al centre, la supervisió en les rotacions i les guàrdies i la facilitat per assistir a cursos i congressos.
