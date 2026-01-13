Autobusos nous amb sistemes de seguretat i ajuda a la conducció
Els vehicles porten una caixa negra i eines que detecten si el conductor ha begut alcohol
J.M.G.
Una flota de 24 autobusos híbrids nous de trinca que criden l’atenció per la seva llargada, amb una capacitat per a 71 persones assegudes i 29 de dretes, cobriran el trajecte entre Manresa i Barcelona, i a l’inrevés, cada dia. A més a més, n’hi haurà nou més de reserva. Dos d’ells com a mínim, a Manresa. Fonts de la companyia han explicat que fins ara quan hi havia algun problema en algun vehicle que cobria la línia calia espera que un autobús de l’empresa acabés el seu servei per donar suport al de trajecte Manresa-Barcelona. Ara aquests vehicles de reserva estaran disponibles sempre.
Els autobusos disposen d’una caixa negra per registrar incidències i dades clau del vehicle, i estan equipats amb diferents sistemes de seguretat, informa Monbus. Disposa, per exemple, d’una combinació de sensors de radar i càmeres que alerta en cas de perill i que inicia automàticament una primera frenada si el conductor no reacciona. Avisa en el cas que hi hagi ciclistes o persones davant el vehicle.
També compten amb sistemes per detectar símptomes de cansament en el conductor si detectar irregularitats en la conducció, i un equip que impedeix l’arrancada del vehicle si el conductor ha consumit alcohol, entre altres coses. També té avís d’incendi i per prevenir sortides de carril.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna