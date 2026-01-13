La CGT denuncia agressions i insults a treballadors de la neteja dels carrers de Manresa, sobretot a dones
Alerten de violència, assetjament i comentaris de caràcter sexual patits durant la jornada laboral i en plena via pública
La Secció Sindical de CGT a FCC Manresa ha denunciat públicament l'agressió patida per un company del servei d’escombrat manual, mentre realitzava la seva feina el passat dia 10 al passeig Pere III. Un fet que avisen que no és aïllat.
A conseqüència de l’agressió, el treballador va patir lesions a la cara, havent de ser atès. L’agressora va ser retinguda i posada en llibertat de manera immediata, fet que, segons afirma el sindicat, "torna a evidenciar la situació de desprotecció en què es troba la plantilla que treballa diàriament a la via pública".
Expliquen que fa temps que alerten de "situacions greus que afecten especialment les treballadores: persecucions, increpacions, insults i agressions verbals de caràcter sexual dirigides cap al col·lectiu femení, patides durant la jornada laboral i en plena via pública. Fets absolutament intolerables que posen en risc la integritat física i psicològica de la plantilla".
Sense resposta
Davant d’aquesta realitat, la CGT considera que la resposta de l’empresa FCC en matèria de protecció i prevenció "és nul·la". No s’han adoptat mesures eficaces per garantir la seguretat de les persones que desenvolupen la seva feina al carrer, tot i conèixer aquests fets i malgrat les reiterades advertències realitzades.
Així mateix, recorden que l’Ajuntament de Manresa, com a administració contractant del servei, és responsable subsidiari en matèria de prevenció de riscos laborals, i "no pot desentendre’s de la seguretat de les persones treballadores que presten un servei públic essencial a la ciutat".
Tant l’empresa com l’Ajuntament, assegura el sindicat, "tenen l’obligació legal de garantir la seguretat i la salut de la plantilla, avaluant els riscos reals del lloc de treball i adoptant les mesures preventives necessàries. Mirar cap a una altra banda davant agressions, i especialment davant l’assetjament i la violència de caràcter sexual cap a les treballadores, és una greu irresponsabilitat".
La CGT afirma que no normalitzarà la violència ni l’assetjament com a part de la feina. Exigeix mesures immediates i efectives de protecció per a la plantilla, reconeixement del risc real existent en determinats serveis i zones, protocols clars i específics d’actuació davant agressions i assetjament sexual, suport real i efectiu a les persones treballadores afectades i implicació directa de l’Ajuntament de Manresa en la prevenció i protecció del personal.
Alerten que "el carrer no pot ser un espai d’impunitat per a qui agredeix, ni d’abandonament per a qui hi treballa. La nostra seguretat i la nostra dignitat no són negociables".
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna