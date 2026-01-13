El curs escolar 2026-2027 començarà el dimarts 8 de setembre
El departament d'Educació també proposa començar un 8 de setembre els cursos 2027-2028 i 2028-2029
REGIÓ7
El Departament d'Educació i Formació Professional proposa començar el pròxim curs escolar 2026-2027 el dimarts 8 de setembre de 2026. El curs actual, el 2025-2026, també va començar un 8 de setembre.
Iniciarien les classes els ensenyaments d’educació bàsica. Són el segon cicle d’infantil a partir de P3 fins a P5, primària i ESO. També batxillerat i formació professional de grau bàsic. L’FP de grau mitjà i superior, cursos d’especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció, i cursos de formació preparatoris, es proposa el 14 de setembre de 2026.
El curs acabaria el 18 de juny del 2027, segons la mateixa proposta del departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat.
Les vacances de Nadal seria del 24 de desembre de 2026 al 10 de gener de 2027, ambdós inclosos; i per Setmana Santa es durien a terme entre el 20 i el 29 de març de 2027, ambdós inclosos.
A més, el Departament d'Educació i FP proposa, per primera vegada, un calendari d’inici de curs a tres anys vista. Per tal de donar el màxim de previsió i estabilitat a la comunitat educativa, també s’estableix la data de 8 de setembre per al curs 2027-2028 i per al curs 2028-2029. Pel que fa a la finalització de les classes, es preveu el 22 de juny per a aquests mateixos cursos.
També s’han fixat per als centres educatius quatre dies de festa de lliure disposició, al marge dels dies festius que marca el Departament d’Empresa i Treball, i els dos dies de festa local.
Una proposta equilibrada
Segons Educació, s’estableix aquesta possible data d’inici de curs per considerar que la proposta és equilibrada tant per a les famílies com per als centres, i perquè permet l’arribada i acollida de nous docents.
El curs que ve, per tant, tindrà 177 dies lectius – se situa dins la forquilla d’entre 175 i 178 dies que estableix la Llei d’educació de Catalunya-, i garanteix la continuïtat i estabilitat del calendari.
El departament presentarà aquesta proposta davant del Consell d’Educació de Catalunya, com és preceptiu, i aquest dimarts s’ha presentat als sindicats en la mesa sectorial de negociació perquè es debati.
Si la proposta acaba tirant endavant com és presumible, serà el segon curs consecutiu que l'escola comença un 8 de setembre, tot i que l’actual curs, el 2025-2026 l'inici de les classes va caure en dilluns i aquest any ho farà en dimarts.
El curs 2024-2025 va començar un 9 de setembre a infantil, primària i ESO; i el 12 de setembre en el cas de batxillerat. El 2023-2024 ho va fer un 6 de setembre, fet que va provocar protestes entre el col·lectiu d’ensenyants al·legant que no tenien pou temps per preparar l’inici de curs.
