Estat actual del carrer Guimerà de Manresa
Mentre els operaris posaven estaques per mantenir els arbres drets i col·locaven maons de color vermellós a terra, aquest dimarts al matí l'Ajuntament de Manresa ha fet una visita al tram en obres del carrer d'Àngel Guimerà per anunciar l'inici de la fase 3 de la transformació del vial en illa de vianants. Aquesta fase és la que queda entre la plaça de Neus Català i Pallejà i el carrer de Circumval·lació. Just aquest mes fa un any que van començar les obres al cèntric carrer comercial. Més informació