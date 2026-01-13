L'Ajuntament de Manresa anuncia nova fase d'obres a Guimerà i es compromet a tenir acabat el carrer abans de Nadal
Dilluns vinent, dia 19, l'actuació arribarà al tram entre la plaça de Neus Català i el carrer de Circumval·lació
Al tram entre la Muralla i els Esquilets, que no quedarà enllestit fins al febrer, ja hi han plantat uns quants arbres
Mentre els operaris posaven estaques per mantenir els arbres drets i col·locaven maons de color vermellós a terra, aquest dimarts al matí l'Ajuntament de Manresa ha fet una visita al tram en obres del carrer d'Àngel Guimerà per anunciar l'inici de la fase 3 de la transformació del vial en illa de vianants. Aquesta fase és la que queda entre la plaça de Neus Català i Pallejà i el carrer de Circumval·lació. Just aquest mes fa un any que van començar les obres al cèntric carrer comercial.
La nova fase començarà aquest dilluns, 19 de gener. Mentrestant, encara continuaran les obres al tram entre la Muralla i els Esquilets, que no quedaran enllestides fins a finals de febrer. Malgrat aquest retard, atès que aquesta part havia de quedar acabada a la tardor passada, l'alcalde Marc Aloy ha assegurat que les obres quedaran enllestides del tot abans de la Fira de Sant Andreu, el novembre vinent, que marca l'inici de la campanya de Nadal. "Volem celebrar la campanya de Nadal, que, com sabeu, a la ciutat comença per Sant Andreu, el 30 de novembre, amb el carrer Guimerà acabat i inaugurat".
Canvi de mobilitat
La fase que començarà aquest dilluns comportarà alguns canvis de mobilitat. Al carrer de l'Era Firmat es permetrà el gir a l'esquerra un cop a l'altura del Circumval·lació per poder anar cap al Puigterrà de Baix o el Sant Joan Baptista de la Salle (Esquilets) i s'invertirà el sentit del Puigterrà de Baix, que serà de sortida cap a la carretera de Vic. Els taxistes ja es traslladaran a la parada habilitada al segon tram del Passeig i al tram de Guimerà a tocar del carrer de Casanova s'hi habilitarà una zona de càrrega i descàrrega.
Al tram encara en obres entre la Muralla i el trencall dels Esquilets hi aniran divuit arbres, dels quals ja han plantat els que queden entre la Muralla i el carrer del Canonge Mulet. Com ja es va dir, s'han plantat crescuts -fan sis metres d'altura- perquè es van reservar fa un any. "Normalment, no plantem arbres d'aquestes dimensions, però volíem que en un carrer tan emblemàtic com el Guimerà des del primer moment hi hagués un arbrat que fes goig", ha destacat Aloy. En aquest tram ja hi ha també el nou paviment, els escocells on anirà la jardineria, els fanals i una cabina de l'Once.
La fase 3 inclourà talar els arbres que hi ha actualment, ha anunciat Aloy. Ha remarcat que "fa molts anys que no s'havia reurbanitzat. La fase 2b, la que encara dura, "sí que va tenir una petita reurbanització fa 25 anys i es va substituir el clavegueram". En canvi, a la fase 3 caldrà fer-lo nou. La durada prevista de les obres és de sis mesos. "Esperem que a principis d'estiu estigui acabada i poguem començar la fase 4 que havia d'acabar a mitjans de novembre".
L'alcalde ha fet una valoració molt positiva de la marxa de les obres a càrrec del Grup Mas. Justament el seu responsable ha fet acte de presència durant la visita d'obres i roda de premsa, en la qual també han participat els regidors Carles Garcia i Tània Infante i tècnics de l'Ajuntament.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna