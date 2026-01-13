Meandre organitza una sortida pel patrimoni industrial del Bages
L'itinerari, de menys de 12 quilòmetres, ressegueix diversos elements patrimonials, tot recorrent la confluència del riu Llobregat i la riera de Calders
Regió7
Meandre organitza el pròxim diumenge, 18 de gener, una sortida per conèixer la història industrial i la bellesa natural del Bages, amb inici i final a Sant Fruitós de Bages. El punt de trobada és les 9, a l’aparcament que es troba darrere l’oficina de Correus.
L'itinerari, de menys de 12 quilòmetres, ressegueix diversos elements patrimonials tot recorrent la confluència de dues vies fluvials: el riu Llobregat i la riera de Calders. Ben aviat en el recorregut, els caminants travessaran el Llobregat pel Pont Vell de Navarcles, una porta d'entrada històrica al municipi veí. Des d'aquí, la ruta s'endinsa pel límit de Navarcles, remuntant el curs de la riera de Calders, des del seu aiguabarreig amb el Llobregat fins arribar al tranquil Llac de Navarcles.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna