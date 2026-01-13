Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PagesosAccident a la C-16Bus Manresa-BarcelonaEl ForasterCases milionàriesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Meandre organitza una sortida pel patrimoni industrial del Bages

L'itinerari, de menys de 12 quilòmetres, ressegueix diversos elements patrimonials, tot recorrent la confluència del riu Llobregat i la riera de Calders

La sortida permetrà conèixer elements patrimonials del Bages

La sortida permetrà conèixer elements patrimonials del Bages / MEANDRE

Regió7

Manresa

Meandre organitza el pròxim diumenge, 18 de gener, una sortida per conèixer la història industrial i la bellesa natural del Bages, amb inici i final a Sant Fruitós de Bages. El punt de trobada és les 9, a l’aparcament que es troba darrere l’oficina de Correus.

L'itinerari, de menys de 12 quilòmetres, ressegueix diversos elements patrimonials tot recorrent la confluència de dues vies fluvials: el riu Llobregat i la riera de Calders. Ben aviat en el recorregut, els caminants travessaran el Llobregat pel Pont Vell de Navarcles, una porta d'entrada històrica al municipi veí. Des d'aquí, la ruta s'endinsa pel límit de Navarcles, remuntant el curs de la riera de Calders, des del seu aiguabarreig amb el Llobregat fins arribar al tranquil Llac de Navarcles.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents