Més queixes per manca de places al bus l'endemà de l'estrena de la nova línia Barcelona-Manresa
Usuàries del servei lamenten que el viatge segueixi sent incòmode perquè el vehicle de Monbus ja s'omple en la primera parada
MARIA FRANCÉS
Monbus ha presentat vehicles més sostenibles i accessibles, dotats de sistemes de seguretat punters; una aplicació mòbil i diversos complements informatius per als usuaris amb l'objectiu d'arrodonir la campanya del rellançament de la línia Manresa-Barcelona, amb més horaris i parades que abans.
La concessió va entrar en vigor ahir, dilluns 12 de gener, i la valoració de l'empresa va ser positiva: "cap incidència", segons els seus portaveus. Però hi havia viatgers que es queixaven perquè la comunicació de les noves condicions, a parer seu, no era suficientment clara, la qual cosa, per a aquests passatgers, no eliminava el neguit que genera un transport públic que no es desenvolupi en les millors condicions.
Incomoditat
Aquesta mateixa tarda s'ha produït un episodi que, en opinió dels afectats, recorda els incidents del passat. Clients d'un dels serveis que connecta la capital catalana amb Manresa s'han posat en contacte amb aquest diari per la incomoditat que els ha suposat l'escassetat de places.
Tal com han apuntat dues persones que han accedit al vehicle al carrer Còrsega, l'autobús pràcticament estava ple quan ha arribat a aquesta parada, la segona de la línia en direcció al Bages. Han admès que l'app funciona correctament, que el transport és nou i està net i que el conductor és amable.
Però la sensació de desplaçar-se "com sardines enllaunades" es manté, han matisat. El públic femení i el més jove -la majoria són estudiants- continua sent el majoritari a aquestes hores de dilluns a divendres. "Des de Monbus-declara la companyia-, estem estudiant, conjuntament amb el Departament de Mobilitat i Transports, la possibilitat de reforçar les expedicions que arriben a Gran Via".
I afegeix: "Pel que fa al nou servei Barcelona–Manresa, podem afirmar que està funcionant amb puntualitat i que l’aplicació permet als usuaris consultar en temps real la ubicació dels autobusos". Els portaveus conclouen: "En relació a Maria Cristina, cal destacar que s'han resolt els problemes històrics de capacitat".
