Monbus instal·la un mòdul informatiu al mig de Sant Domènec
Fins divendres informarà dels horaris i les novetats del servei que ofereix la companyia
J.M.G.
Monbus ha instal·lat un mòdul prefabricat a la plaça de Sant Domènec de Manresa per informar dels canvis a la línia Manresa-Barcelona. Durant tot d’ahir va ser un no parar de gent que, amb comptagotes però d’una forma constant, s’hi va anat apropant per informar-se i, sobretot, demanar els nous horaris en format paper.
La resposta sempre era la mateixa: quehavien de sortir d’impremta i que era preist que els tinguessin les pròxime shores. Fins aleshores els horaris només es podien consultar a la xarxa. Les hostesses que es feien càrrec de la instal·lació convidaven la gent a tirar foto dels horaris que tenien penjats en una de les parets del mòdul com si fossin un pòster. Si en aquell moment determinat no havien d’atendre ningú, també ajudaven la gent -sobretot persones grans- a descarregar-se l’aplicació mòbil pròpia de Monbus en la qual figuren no tan sols els nous horaris que es van posar en marxa ahir, sinó també les incidències i l’estat del servei en temps real.
El mòdul serà a Sant Domènec fins aquest divendres i obrirà de 10 a 1 del migdia i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 el vespre. Es tracta d’una instal·lació senzilla atesa per dues persones que no tan sols informen dels horaris sinó també de les novetats que comporta la nova concessió.
