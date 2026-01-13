Sor Lucía encapçalarà una caravana solidària d'ambulàncies cap a Ucraïna el 20 de febrer
Els organitzadors fan una crida a col·laborar amb la missió, que coincideix amb el quart aniversari de la invasió russa
Blanca Blay (ACN)
Una caravana solidària d'ambulàncies encapçalada per Sor Lucía Caram sortirà de Barcelona cap a Ucraïna el pròxim 20 de febrer. Així ho ha anunciat la monja en una roda de premsa. Segons ha explicat Caram, de moment ja compten amb 7 ambulàncies i aspiren a arribar fins a les 15 gràcies a la solidaritat i la implicació de la societat civil, fundacions o el món empresarial a través de donacions o contribucions per finançar la compra de material.
L'objectiu és aprofitar el comboi per aportar recursos operatius necessaris a Ucraïna, com ara ambulàncies, pick-up i 4x4, desfibril·ladors o motxilles d'emergència mèdica. La campanya promoguda per la Fundació del convent de Santa Clara coincideix amb el quart aniversari de la invasió russa.
