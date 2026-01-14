El 2025 confirma el CAE com a referent en formació, lleure educatiu i projectes juvenils
Hi ha hagut un increment d’activitats en tots els àmbits d’actuació de l’entitat
REGIÓ7
El CAE ha viscut un 2025 marcat per l’increment de les activitats, la implicació de la ciutadana i la consolidació de projectes socioeducatius i juvenils. El Centre d’Animació i Esplai ha fet balanç d’aquest 2025 que, segons la mateixa entitat, ha reforçat el seu paper com a agent de referència a Manresa i a tota la Catalunya central. El CAE va ser distingit l’any passat amb el guardó Actius Socials dels premis Regió7
En l’àmbit formatiu, el CAE va dur a terme l’any passat 104 accions, que van sumar 2.338 hores i van comptar amb 136 alumnes i 46 docents. Les valoracions de satisfacció són altes, segons l’entitat, amb una puntuació mitjana de 4,7 sobre 5 tant per part de l’alumnat com del professorat, i un 4,9 sobre 5 pel compliment dels encàrrecs.
Pel que fa als serveis educatius i de lleure, el 2025 es van oferir 276 serveis, entre els quals destaquen 9 menjadors escolars, 18 casals de vacances, 26 acollides i 35 activitats extraescolars, consolidant una oferta estable i diversa al llarg de tot l’any.
La dinamització comunitària també va tenir un pes rellevant. Les activitats ciutadanes de joc i el programa Joc i Lleure Manresa van reunir 10.468 participants en 72 sessions i 241 hores de joc, amb 15 activitats que van fomentar la convivència i la creativitat. Entre les propostes més destacades hi figuren la Setmana de Jocs al Carrer i Kapla al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, que van atraure centenars de famílies. Directament vinculat a aquest àmbit, 79 persones van fer un total de 1.524 hores de voluntariat a les activitats del CAE (organització i dinamització d’activitats i també govern de l’associació, pel que fa als associats).
El suport al teixit associatiu es va mantenir com una línia estratègica. Un total de 16 entitats van rebre assessorament i acompanyament, amb 42 hores dedicades a reforçar projectes socials i comunitaris. Paral·lelament, el Banc de Recursos va registrar 1.163 usos de materials didàctics -497 préstecs externs i 666 usos interns-, facilitant l’accés a recursos pedagògics a professionals i entitats.
L’àmbit juvenil va viure també un any especialment actiu. Programes com Tarasca (105 participants), Lúcids (169 participants), +Kampana (32 joves, amb intercanvi Erasmus a Dinamarca) o Entra en joc (53 infants) van mantenir una alta participació. A això s’hi afegeixen els 1.060 participants del projecte Ocell de Foc, els 237 infants dels casals d’estiu i els 8 serveis d’equipaments juvenils i reforç escolar.
En conjunt, el balanç del 2025 confirma la consolidació del CAE, segons la mateixa entitat, com a referent en formació, lleure educatiu i projectes juvenils, amb una ciutadania cada cop més implicada i un compromís ferm amb l’educació, la inclusió i la intervenció comunitària.
