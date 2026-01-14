El conseller Jaume Duch garanteix el seu suport a sor Lucía per ajudar Ucraïna
Caram es va trobar aquest dimarts amb el responsable d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, que "s'ha implicat en la compra de sacs de dormir per a menys de 15 graus", explica la monja establerta a Manresa
Al marge de la caravana solidària d'ambulàncies per ajudar Ucraïna presentada aquest dimarts a Barcelona per sor Lucía Caram, la monja argentina establerta a Manresa també va aprofitar l'estada en aquesta ciutat per mantenir una trobada amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que "volia conèixer la situació, ha renovat el compromís de la Generalitat amb Ucraïna i s'ha implicat en la compra de sacs de dormir per a menys de 15 graus, i ha manifestat la intenció del president i del Govern de la Generalitat de fer costat al poble d'Ucraïna", ha explicat Caram a Regió7.
Segons la religiosa, el conseller Duch "vol conèixer i fer un acompanyament de la feina que estem fent. Ha estat una trobada entranyable, molt pròxima i realment ha manifestat un coneixement molt real i una gran capacitat d'empatia", destaca la monja establerta al convent de Santa Clara de Manresa. Per altra banda, fa saber que "el dia que surti la caravana des de la Sagrada Família el conseller ens acompanyarà per donar-li suport".
La sortida: el 20 de febrer
La crida solidària promoguda per la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix Caram, coincideix amb el quart aniversari de la invasió russa i té per objectiu fer arribar a Ucraïna ambulàncies, pick-up i 4x4, desfibril·ladors i motxilles d'emergència mèdica. Sortirà el divendres 20 de febrer al matí des de la plaça de la Sagrada Família i comptarà amb una pregària i la benedicció per part del Cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, abans d'emprendre el viatge.
Pràcticament d'ençà que va esclatar la guerra, sor Lucía ha esdevingut l'altaveu del poble d'Ucraïna. Hi ha fet més de 40 viatges humanitaris per portar-hi material solidari, des d'ambulàncies a vehicles diversos, material sanitari i dos hospitals de campanya, entre altres; també, per traslladar ferits de guerra i persones afectades amb malalties greus per tractar-se en hospitals catalans. Igualment, durant dos estius ha garantit unes vacances en pau a infants d'Ucraïna a Catalunya. De totes les experiències que ha anat acumulant en va sorgir el llibre Invitados a reconstruir: Ucrania, la guerra y la compasión, les vendes del qual va destinar a la causa; i el documental estrenat a Madrid, Barcelona i Manresa, i que es pot veure a Movistar+, Ucrania, resistencia y esperanza.
El novembre passat, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va aprofitar una estada a Madrid per lliurar a sor Lucía Caram el guardó de l'Orde de la Princesa Olga, que li va ser atorgat el febrer passat i que es considera una de les condecoracions estatals més importants que Ucraïna atorga a dones que s’han distingit pel seu servei humanitari i la defensa de la dignitat humana.
