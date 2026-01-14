La Fundació ‘La Caixa’ promou la reeducació de la dislèxia a Manresa
Posa a disposició dels centres educatius de primària una eina tecnològica per fer front al trastorn
La Fundació 'La Caixa' ha posat a disposició de les escoles de primària de Manresa i de tota la Catalunya central una eina digital en català per a la detecció de la dislèxia entre els alumnes i, si es dona el cas, dur a terme la seva reeducació per superar aquest trastorn.
A Manresa, la iniciativa compta amb la participació de pediatres i psiquiatres de la Fundació Althaia per garantir que l’eina, anomenada Dytective s’adapti al context local i als alumnes que tenen el català com a llengua vehicular.
La dislèxia afecta aproximadament el 10 % de l’alumnat i quan no es detecta a temps pot derivar en baix rendiment acadèmic i abandonament escolar. En un context educatiu amb aules cada cop més diverses, l’absència de detecció i intervenció amplia les bretxes educatives, tal com reflecteixen els baixos nivells de comprensió lectora indicats en informes internacionals com PISA.
Aquest trastorn de l’aprenentatge afecta especialment l’alumnat en situació de vulnerabilitat, que sovint no rep un diagnòstic i no té recursos econòmics per accedir a un tractament de reeducació. Aquesta desigualtat genera l’esmentada bretxa educativa, per la qual cosa detectar i tractar la dislèxia com més aviat millor és clau per millorar el rendiment escolar i el benestar emocional de l’alumnat.
Arribar a totes les escoles
És en aquest context, la Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb Change Dyslexia, impulsa la iniciativa que permet als centres educatius de primària de tot Espanya accedir lliurement a Dytective, una eina digital basada en intel·ligència artificial. Aquesta plataforma amb aval científic facilita la detecció del risc de dislèxia per mitjà d’una prova de cribratge i ofereix activitats personalitzades per a la reeducació de les habilitats lectores i escriptores.
La Fundació ”la Caixa” destinarà fins a 2,2 milions d’euros durant els cinc anys vinents a posar la plataforma Dytective a disposició de més de 14.000 centres d’educació primària d’Espanya, que hi podran accedir de manera totalment gratuïta. Aquesta iniciativa té potencial per beneficiar els més de 2,7 milions d’alumnes escolaritzats a tot Espanya i marcar un avenç en la reducció de les barreres socioeconòmiques que dificulten l’accés a la detecció i el suport educatiu de l’alumnat amb dislèxia. Des de l’inici de la col·laboració s’han registrat més de 1.500 centres educatius, dels quals més de 430 ja estan utilitzant l’eina, amb més de 3.400 alumnes actius.
La plataforma al català
En l’adaptació de la plataforma al català hi ha participat un equip multidisciplinari d’experts en lingüística, intel·ligència artificial i salut.
En l’àmbit acadèmic, hi han col·laborat el professor Joaquim Llisterri (UAB), especialista en fonètica i llenguatge, i el professor Enrique Romero (UPC), expert en intel·ligència artificial aplicada al processament lingüístic.
En l’àmbit clínic, hi han contribuït pediatres i psiquiatres de diferents centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut de Lleida, Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol), la Fundació Althaia de Manresa, la Fundació Investigació Salut i Progrés, i Vall d’Hebron Institut de Recerca.
Aquests professionals han recollit mostres d’infants en consulta i en centres educatius per tal de garantir una adaptació lingüística i clínica precisa i contextualitzada. També han participat activament en la recollida de mostres associacions civils de dislèxia catalanes com l’Associació Catalana de Dislèxia, l’Associació de Dislèxia de Lleida i l’Associació de Famílies amb Dificultats d’Aprenentatge a Catalunya (AFDA).
Detecció i intervenció
La disponibilitat de la plataforma Dytective en català permet una detecció i una intervenció més inclusiva i accessible per als alumnes de Catalunya, especialment per als que tenen el català com a llengua vehicular o familiar.
Adaptar-la lingüísticament no tan sols els facilita la comprensió i l’ús, sinó que també garanteix que les proves i els recursos respectin les particularitats fonètiques, morfosintàctiques i semàntiques de la llengua catalana. Aquesta col·laboració entre les institucions va començar el 2018 i es manté fins a l’actualitat, ja que desenvolupar la plataforma no consisteix en una simple traducció, sinó que requereix reproduir tot el procés de recerca per avalar-ne l’efectivitat en llengua catalana. A més, contribueix a la inclusió educativa i al respecte per la diversitat lingüística del territori.
IA per detectar i reeducar la dislèxia a les aules
Dytective és una plataforma dissenyada per donar suport a centres educatius en la detecció precoç i l’estimulació de la lectura i l’escriptura en l’alumnat. L’eina ha estat desenvolupada per Change Dyslexia, organització fundada per Luz Rello (Madrid, 1984), investigadora, emprenedora social i doctora per la Universitat Pompeu Fabra que va ser diagnosticada amb dislèxia als 10 anys.
L’eina Dytective va néixer com a resultat de més de deu anys d’investigacions en universitats nacionals i internacionals, com la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Carnegie Mellon University i la London School of Economics and Political Science, entre d’altres. Personal investigador d’aquestes institucions ha contribuït al desenvolupament d’aquesta eina científica, que combina intel·ligència artificial i neuroeducació per abordar la dislèxia des d’una perspectiva innovadora i accessible.
Estudiants d'entre 7 i 17 anys
La plataforma Dytective permet fer una prova en línia de detecció de dificultats de lectoescriptura en tan sols 15 minuts i està dirigida a estudiants d’entre 7 i 17 anys. A més, inclou més de 42.000 exercicis personalitzats, dissenyats per a la reeducació dels processos cognitius implicats en la lectura i l’escriptura, que s’adapten al perfil de cada alumne.
Gràcies al seu enfocament tecnològic i pedagògic, l’ús de Dytective en centres educatius ha demostrat científicament millores en els resultats de les proves externes LOMCE en llengua i anglès, tant a tercer com a sisè de primària, en una investigació dirigida per Almudena Sevilla i Ismael Sanz Labrador. A més, s’han observat avenços en aspectes no cognitius com l’autoestima, la perseverança, l’autocontrol i l’augment de les aspiracions de l’alumnat després de l’ús de l’eina.
Amb l’objectiu de contribuir a l’èxit escolar de tot l’alumnat, especialment el més vulnerable, i garantir que ningú no es quedi enrere per dificultats d’aprenentatge no detectades, EduCaixa i Change Dyslexia sumen esforços per portar Dytective a milers de centres educatius. Aquesta iniciativa té potencial per beneficiar més de 2,7 milions d’alumnes reduint les barreres socioeconòmiques que dificulten l’accés a la detecció i al suport educatiu.
Segons la directora d’EduCaixa de la Fundació ”la Caixa”, Maria Espinet, «estem convençuts que fer arribar Dytective a totes les escoles permetrà a la comunitat educativa accedir a recursos personalitzats que enforteixen les habilitats lectores i ajuden a reduir el fracàs escolar, especialment entre estudiants en situació de vulnerabilitat».
