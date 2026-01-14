La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa estrena un projecte d'Artteràpia
La Residència i Centre de Dia Sant Sadurní de Callús va més enllà d’una activitat artística
REGIÓ7
Durant tot el 2025, la Residència i Centre de Dia Sant Sadurní de Callús ha dut a terme un projecte d’Artteràpia que ha anat molt més enllà d’una activitat artística. S’ha convertit en un espai emocionalment ric, on les persones ateses han pogut expressar-se, retrobar-se amb records i emocions, i compartir vivències en un entorn acollidor i segur.
La Fundació Sant Andreu Salut ha explicat que des del mes de febrer i fins al desembre, s’han realitzat un total de 47 sessions, estructurades en una dinàmica de tres trobades mensuals amb el grup de la unitat de convivència 1 i una sessió mensual amb els grups de la unitat de convivència 2.
Cada dilluns a la tarda, de 17 a 18.30 h, l’art ha estat el fil conductor d’un procés d’acompanyament creatiu i personalitzat, amb una mirada centrada en la persona i en la seva història de vida.
La Fundació Sant Andreu Salut explica que el benestar emocional ha estat al centre, promovent un estat de calma, alegria i presència. A través del fang, les pintures, les ceres, el collage i els materials naturals, les participants han trobat canals per expressar allò que sovint no es pot dir amb paraules. Les dinàmiques corporals amb música, mocadors, bombolles o globus han obert la porta a sensacions noves i experiències que connecten amb moments viscuts i amb necessitats del present.
Temps per a la paraula
També hi ha hagut temps per a la paraula, en converses pausades que han permès escoltar-se i compartir, afavorint l’alliberament de pors, emocions o records congelats pel pas del temps.
En moments especialment delicats, com la pèrdua d’una companya del grup, s’han creat espais d’acompanyament del dol que han estat acollits amb profund respecte i empatia.
El projecte ha tingut un impacte clar en la vida del centre. L’empoderament del grup ha afavorit la cohesió entre les persones ateses, que mantenen el vincle fora de les sessions i se senten més actives i visibles dins la comunitat de la residència. A nivell emocional, el personal ha pogut observar millores significatives en l’actitud, la motivació i el benestar general de les participants, creant més cohesió de grup.
La Fundació Sant Andreu Salut celebra la força transformadora d’aquest projecte i el valor d’una proposta que posa l’art i l’escolta al servei de la salut emocional. La Fundació assegura que "continuarem treballant per oferir espais com aquest, que connectin amb la singularitat de cada persona i contribueixin a una vida més plena, digna i compartida".
