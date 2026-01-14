Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts per Manresa visita l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor

L'entitat els ha traslladat la necessitat de més recursos i suport professional

Imatge de la trobada a l'entitat veïnal

Imatge de la trobada a l'entitat veïnal

REGIÓ7

Manresa

El grup municipal de Junts per Manresa, a l'oposició a l'Ajuntament, s'ha reunit amb l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor.

El president del grup municipal, Ramon Bacardit i els regidors Josep Gili i Lluïsa Tulleuda han recollit les propostes, opinions i necessitats de l'associació i del veïnat del barri més gran de la ciutat.

L'entitat ha fet pública la trobada i ha assegurat que "des de l'associació de veïns ho tenim clar: Les associacions necessitem un canvi amb recursos, amb suport professional i sense carregar-ho tot sobre el voluntariat. L'Ajuntament ha d'estar al servei de la ciutadania, no a l'inrevés", han assegurat.

