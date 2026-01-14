Junts per Manresa visita l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor
L'entitat els ha traslladat la necessitat de més recursos i suport professional
REGIÓ7
Manresa
El grup municipal de Junts per Manresa, a l'oposició a l'Ajuntament, s'ha reunit amb l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor.
El president del grup municipal, Ramon Bacardit i els regidors Josep Gili i Lluïsa Tulleuda han recollit les propostes, opinions i necessitats de l'associació i del veïnat del barri més gran de la ciutat.
L'entitat ha fet pública la trobada i ha assegurat que "des de l'associació de veïns ho tenim clar: Les associacions necessitem un canvi amb recursos, amb suport professional i sense carregar-ho tot sobre el voluntariat. L'Ajuntament ha d'estar al servei de la ciutadania, no a l'inrevés", han assegurat.
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps