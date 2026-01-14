Una manifestació reclama a l’Ajuntament de Manresa que expropiï un bloc de pisos ocupat
La PAHC, amb el suport de col·lectius d’arreu de Catalunya, atura el desnonament d’un edifici al passatge Tudela
Jordi Morros/ACN
Una seixantena de persones convocades per la PAHC Bages han aturat aquest dimecres el desnonament d'un bloc ocupat a Manresa. Es tracta de l'anomenat bloc 8, al passatge Tudela del barri plaça Catalunya, ocupat des de l'any 2021, on viuen sis famílies amb vuit menors.
Un cop s’ha confirmat que el desnonament s’ajornava, hi ha hagut una manifestació fins al centre de Manresa per fer visible la problemàtica i sol·licitar a l’Ajuntament que expropiï el bloc d’habitatges i destini els pisos a lloguer social. És una demanda que han reiterat en diverses ocasions.
La comitiva judicial ha arribat a l'edifici acompanyada d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra. Finalment s’ha decidit ajornar el desnonament ffins al pròxim 9 de febrer. La PAHC tem que aquest dia els Mossos mobilitzin efectius de l’ARRO per desallotjar els veïns.
Ha sigut llavors quan els concentrats han iniciat una marxa pel centre de la ciutat per exigir a l'Ajuntament de Manresa que expropiï l'edifici, propietat del fons voltor Cerberus, amb el qual «és impossible contactar» i «impensable parlar de lloguers socials», segons fonts de la PAHC.
En aquesta ocasió l’acció ha comptat amb el suport de col·lectius com la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya i d’altres plataformes del país.
Amb l’Ajuntament n’han parlat, però «ens diuen que ho estudien i ens van donant llargues», han dit les mateixes fonts. Per això reclamen que s’expropiï o, en última instància, que l’Ajuntament compri el bloc. El preu seria assumible, afirmen. D’aquesta forma Manresa disposaria de més pisos públics i socials no només per les famílies que hi ha actualment, sinó per altres persones que ho necessitessin. Per això reclamen a l’Ajuntament que expropiï, que compri l’edifici o bé que el gestioni.
Entre les afectades hi ha la Yuli, que viu al bloc amb el seu marit i la seva filla de 7 anys, i que reivindica el dret a un habitatge digne. "Ens vam quedar sense feina i no podem assumir un lloguer amb els preus que hi ha a Manresa", explica. Aquest és el tercer intent de desnonament que afronten. La Yuli ha destacat que, quan les famílies van ocupar l'edifici, aquest es trobava en un estat totalment inhabitable i que van ser elles mateixes i fins i tot amb l’ajuda de veïns qui es van encarregar de rehabilitar-lo.
Actualment, Manresa compta amb nou edificis ocupats gestionats per la PAHC, que també reclama l’expropiació d’un bloc ocupat de la plaça Europa.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps